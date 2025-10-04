विज्ञापन
ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर हमास की हामी... सभी इजरायली बंधकों को करेगा रिहा, प्रशासन सौंपने को भी तैयार

हमास ने एक बयान जारी कर कहा, "हमास इस समझौते के विवरण पर चर्चा करने के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तुरंत वार्ता शुरू करने के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि करता है. समूह ने यह भी कहा कि वह गाजा के प्रशासन को फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटों के एक स्वतंत्र निकाय को सौंपने पर सहमत है, जो "फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति और अरब और इस्लामी समर्थन पर आधारित होगा."

  • हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की शर्त रखी है.
  • समूह ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की शांति योजना के तहत सभी बंधकों को रिहा करने की सहमति जताई है.
  • हमास ने फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटों को गाजा प्रशासन सौंपने और राष्ट्रीय सहमति पर आधारित निकाय बनाने की पेशकश की.
हमास ने घोषणा की कि वह गाजा पर जारी इजरायल के युद्ध को समाप्त करने और इस क्षेत्र से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की शर्त पर सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, भले ही वे जीवित हों या मृत. समूह ने कहा कि उसने गाजा के मध्यस्थों को अपना जवाब सौंप दिया है. इस जवाब में उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की शांति योजना के तहत सभी इजरायली बंदियों को रिहा करने और प्रशासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपने पर सहमति जताई है.

ट्रम्प की 'नरक' की चेतावनी

फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह की यह प्रतिक्रिया ट्रम्प द्वारा हमास को गाजा के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने या "नरक" का सामना करने के लिए रविवार की समय सीमा दिए जाने के तुरंत बाद आई है. ट्रम्प ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, "वाशिंगटन, डीसी समयानुसार रविवार शाम 6 बजे तक हमास के साथ समझौता हो जाना चाहिए." उन्होंने आगे चेतावनी दी थी, "यदि यह अंतिम समझौता नहीं हो पाता है, तो हमास के खिलाफ ऐसा भयानक हादसा होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया होगा."

ट्रम्प ने कहा कि हमास द्वारा अभी जारी किए गए बयान के आधार पर, मेरा मानना ​​है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं. इजराइल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें. अभी, ऐसा करना बहुत खतरनाक है. हम पहले से ही उन बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है. यह सिर्फ गाजा की बात नहीं है, यह मध्य पूर्व में लंबे समय से चाही जा रही शांति की बात है.

