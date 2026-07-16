लंदन में खुला हल्दीराम का पहला स्टोर, छोले-भटूरे और पाव-भाजी के लिए लगी घंटों लंबी लाइनें! देखें वीडियो

लंदन के दिल लिसेस्टर स्क्वायर में आजकल एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. विदेशी सरजमी पर भारतीय स्वाद का ऐसा जादू चला है कि पूरा भारत वहीं सिमट आया हो. दरअसल, भारत के मशहूर स्नैक्स और मिठाई ब्रांड हल्दीराम ने लंदन में अपना पहला स्टोर खोला है, जिसे लेकर वहां रह रहे प्रवासियों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है.
लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए यह सिर्फ एक नया रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि अपने देश की यादों और विरासत का एक टुकड़ा है. चटपटे छोले-भटूरे, तीखी पाव-भाजी, लाजवाब मिठाइयां और हल्दीराम की मशहूर स्पेशल थाली का स्वाद चखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इस स्वाद के दीवाने लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन के बजाय उत्साह है.
#NewsHeadquarter | लंदन में छाया भारतीय स्वाद का जादू, हल्दीराम के पहले स्टोर पर उमड़ी भीड़ #Haldirams #London #IndianFood @ashutoshjourno pic.twitter.com/bGrt1LfsTs— NDTV India (@ndtvindia) July 16, 2026
हजारों मील दूर लंदन की फिजाओं में घुली हमारे देसी मसालों की यह खुशबू साबित करती है कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, भारतीय जायके का जादू हमेशा सिर चढ़कर बोलेगा.
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