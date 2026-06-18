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नाइजर की राजधानी में बंदूकधारियों ने एयरपोर्ट पर किया हमला,कई लोगों के मौत की खबर: रिपोर्ट

नाइजर की राजधानी नियामे के एयरपोर्ट पर बंदूकधारियों ने हमला किया है. हमले के बाद एयरपोर्ट परिसर में धमाके की आवाजें सुनी गईं.

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नाइजर की राजधानी में बंदूकधारियों ने एयरपोर्ट पर किया हमला,कई लोगों के मौत की खबर: रिपोर्ट
नियामे एयरपोर्ट पर बंदूकधारियों ने किया हमला
AP
  • नाइजर की राजधानी नियामे के मुख्य एयरपोर्ट पर बंदूकधारियों ने हमला किया और गोलीबारी की
  • सुरक्षा बलों ने हमलावरों को रोकने के लिए कार्रवाई की, लेकिन हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है
  • नाइजर सरकार ने हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया
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नाइजर की राजधानी नियामे में बंदूकधारियों ने एयरपोर्ट पर हमला किया. एयरपोर्ट पर कई धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं. चश्मदीदों और एक सुरक्षा अधिकारी के अनुसार, गुरुवार तड़के नाइजर की राजधानी नियामे के मुख्य एयरपोर्ट पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसके बाद गोलीबारी और धमाके हुए.

हमलावरों की नहीं हो पाई पहचान

AP की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बंदूकधारियों के एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने के बाद हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया. अधिकारी को इस स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने की इजाजत नहीं थी. यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि हमलावर कौन थे.

सरकार ने नहीं दिया कोई बयान

हमले के कई घंटों बाद, नाइजर की नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी ने कहा कि एयरपोर्ट पर गतिविधियां सामान्य रूप से जारी थीं. नाइजर सरकार ने इन घटनाओं के बारे में तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया. गोलीबारी के बाद सैनिक एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर लोगों की तलाशी ले रहे थे.

नियामे के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस साल यह दूसरा हमला था. इससे पहले जनवरी में इस्लामिक स्टेट समूह ने इसी तरह के एक हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें नाइजर के ड्रोन एसेट्स को निशाना बनाया गया था.

2023 में हुए तख्तापलट के बाद से सैन्य शासन के अधीन नाइजर, घातक जिहादी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है. इस हिंसा ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के कई हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बुर्किना फासो और माली भी शामिल हैं, वहां भी सैन्य शासन है.

यह एयरपोर्ट एक रणनीतिक केंद्र है, जहां नाइजर वायु सेना का बेस और नाइजर-बुर्किना फासो-माली संयुक्त सैन्य बल का मुख्यालय स्थित है. जनवरी में हुए हमले के बाद सेना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि नाइजर और व्यापक क्षेत्र में जिहादी अभी भी गंभीर खतरा बने हुए हैं.

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लेखक के बारे में
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अनुभव शाक्य
Chief sub editor
NDTV इंडिया में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. पिछले करीब 5 वर्षों से मेनस्ट्रीम की पत्रकारिता में सक्रिय हैं. इस दौरान ज़ी न्यूज़, नवभारत टाइम्स और ह... और पढ़ें
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