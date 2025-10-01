विज्ञापन
Grokipedia: एलन मस्क लेकर आ रहे ‘अपना विकिपीडिया’, दुनिया के सबसे अमीर इंसान की प्लानिंग क्या है?

Grokipedia Explained: एलन मस्क लगातार विकिपीडिया के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने इसकी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विकिपीडिया वामपंथ (लेफ्ट) की ओर झुकाव रखता है और वोक विचारधारा से प्रभावित है.

  • एलन मस्क ने ट्विटर को X में बदलने के बाद अब विकिपीडिया से बेहतर ग्रोकिपीडिया बनाने की घोषणा की है
  • ग्रोकिपीडिया को उनकी AI कंपनी xAI के ग्रोक चैटबॉट द्वारा संचालित किया जाएगा, ज्ञान का भंडार बनाने का दावा
  • मस्क के अनुसार ग्रोकिपीडिया ब्रह्मांड को समझने के xAI के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम होगा
दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर X में बदलने के बाद अब विकिपीडिया को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है. एलन मस्क ने घोषणा की है वो ‘ग्रोकिपिडिया' बनाने जा रहे हैं जिसको उनकी AI कंपनी- xAI के ग्रोक एआई चैटबॉट द्वारा चलाया जाएगा. टेस्ला के CEO ने यह भी कहा है कि 'ग्रोकिपीडिया' ब्रह्मांड को समझने के xAI के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में अगला कदम होगा.

X (जो पहले ट्विटर था) पर एक पोस्ट में एलन मस्क ने लिखा, "हम ग्रोकिपीडिया @xAI का निर्माण कर रहे हैं. यह विकिपीडिया पर एक बड़ा सुधार होगा. सच कहूं तो, यह ब्रह्मांड को समझने के xAI लक्ष्य की दिशा में एक आवश्यक कदम है."

मस्क ने एक और पोस्ट में लिखा है कि xAI से जुड़िए और ग्रोकीपीडिया बनाने में मदद करें. यह ओपन सोर्स वाला एक ज्ञान का भंडार होगा जो विकिपीडिया से काफी बेहतर है! यह जनता के लिए उपयोग की बिना किसी सीमा (लीमिट) के उपलब्ध होगा.

ग्रोकिपिडिया क्या करेगा?

एलन मस्क ने एक यूजर का X पोस्ट भी शेयर किया है जिसमें उस यूजर ने बताया था कि नया ग्रोकिपिडिया क्या करेगा. इस पोस्ट में लिखा है कि ग्रोकपीडिया दुनिया का सबसे व्यापक ज्ञान का आधार होगा. यह समृद्ध मल्टी-मॉडल सोर्स से बना होगा: इमेज, ऑडियो, वीडियो…

एलन मस्क ने एक और यूजर का X पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है, “अजीब बात है कि एक AI ही अंततः मनुष्यों और दूसरे बॉट्स द्वारा लिखी गई सभी गड़बड़ियों को दूर कर देगा. कल्पना नहीं कर सकते कि अब जल्द ही स्टूडेंट्स अपने निबंधों के लिए प्राइमरी सोर्स के रूप में ग्रोक का हवाला देंगे.”

विकिपीडिया के खिलाफ एलन मस्क ने खोल रखा है मोर्चा

मस्क लगातार विकिपीडिया के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने इस इनसाइक्लोपीडिया कंपनी द्वारा चलाने वाले गैर-लाभकारी फाउंडेशन- विकिमीडिया पर भी सवाल उठाया है. मस्क ने इसकी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विकिपीडिया वामपंथ (लेफ्ट) की ओर झुकाव रखता है और वोक विचारधारा से प्रभावित है.

एलन मस्क ने तो मजाक-मजाक में विकिपीडिया को 2023 में 1 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया था और कहा था कि इसक नाम बदलकर "Di*kipedia" करना होगा.

