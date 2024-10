इजराइल के लिए ‘शुभ दिन’, याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन

इजरायल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की एक साल से जारी जंग में गुरुवार को इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली. इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया है. याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिका की ओर से बयान आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए लिखा है- सिनवार का मारा जाना इजराइल और दुनिया के लिए ‘शुभ दिन' है.

Hamas leader Yahya Sinwar is dead.



This is a good day for Israel, for the United States, and for the world.



Here's my full statement. pic.twitter.com/cSe1czhd9s