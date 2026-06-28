मुहर्रम पर 'आपत्तिजनक' धार्मिक प्रसारण के कारण पाकिस्तान में जियो न्यूज 15 दिनों के लिए सस्पेंड

पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने टेलीविजन चैनल 'जियो न्यूज' का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई मुहर्रम के दौरान दिखाए गए एक प्रोग्राम में प्रसारित कंटेंट को लेकर की गई है; मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के सबसे संवेदनशील समय में से एक है. रेगुलेटर का कहना है कि जियो न्यूज ने 26 जून के एक प्रोग्राम के दौरान "धार्मिक दृश्य" दिखाए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं, धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता था और कानून-व्यवस्था में खलल पड़ सकता था.

पाकिस्तान में तुरंत होता है धार्मिक विवाद

जियो न्यूज ने माफी मांगी है और रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि वह कंटेंट गलती से प्रसारित हो गया था और यह चैनल के एडिटोरियल नजरिए या मान्यताओं को नहीं दर्शाता है. पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम की अन्य सम्मानित हस्तियों के चित्रण पाकिस्तान में बहुत संवेदनशील मुद्दा रहे हैं; यहां तक की पश्चिमी देशों में प्रकाशित कार्टूनों को लेकर भी वहां बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो चुके हैं. मुस्लिम-बहुल देश में धार्मिक विवाद तेजी से लोगों में गुस्सा भड़का सकते हैं, इसलिए अधिकारी मुहर्रम के कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखते हैं.

पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट टेलीविजन चैनलों में से एक, जियो न्यूज़ ने कहा है कि विवादित कंटेंट को उसके सभी प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया गया है.

चैनल ने कहा कि फुटेज में इराक और मध्य पूर्व के कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले रीति-रिवाजों को दिखाया गया था और इसका मकसद स्थानीय परंपराओं को दिखाना था, न कि किसी धार्मिक नजरिए का समर्थन करना.

पाकिस्तान में कैसा है प्रेस फ्रीडम

पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने कहा कि जियो एडिटोरियल सावधानी बरतने में नाकाम रहा और उसे मामले की आंतरिक जांच करने का निर्देश दिया गया है. मामले को रेगुलेटर की 'काउंसिल ऑफ़ कंप्लेंट्स' के पास भी भेजा गया है. प्रेस की आजादी को लेकर पाकिस्तान की लगातार आलोचना होती रही है; वहां टेलीविजन चैनलों को समय-समय पर रेगुलेटरी कार्रवाई, सस्पेंशन और प्रसारण पर रोक का सामना करना पड़ता है. 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ने अपने 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान को 180 देशों में 153वें स्थान पर रखा है.

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