G-7 की मीटिंग में नागरिक ठिकानों पर हमले रोकने की मांग, रुबियो बोले- ईरान में लंबा नहीं चलेगा संघर्ष

- अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने G7 विदेश मंत्रियों के साथ ईरान पर US की योजनाओं पर चर्चा की.
- रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन बिना ग्राउंड ट्रूप्स के ईरान में अपने मक़सद पूरे कर सकता है.
- G7 ने नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील करते हुए एक संयुक्त घोषणापत्र अपनाया है.
G-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि G-7 सदस्यों के साथ उनकी बहुत अच्छी बैठकें हुई हैं, जिसमें उन्होंने ईरान को लेकर US की योजनाओं के बारे में बताया. US के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि G7 सहयोगियों के साथ उनकी सचमुच "बहुत अच्छी बैठकें" हुई हैं और उन्होंने इस बारे में US का नज़रिया बताया है कि "विशेष रूप से ईरान के साथ हमारे क्या हालात चल रहे हैं?" यह ऐसे समय में हुआ है जब G7 के विदेश मंत्रियों ने नागरिकों पर होने वाले हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है.
रुबियो ने कहा कि US को उम्मीद है कि वह 'अगले कुछ हफ़्तों' में ईरान पर ऑपरेशन खत्म कर लेगा. उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में 'टोलिंग सिस्टम' लगाने का फ़ैसला कर सकता है. रूबियो ने इसका सामना करने के लिए ग्लोबल प्लान बनाने की अपील की है.
नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की मांग
रुबियो ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन बिना किसी ग्राउंड ट्रूप्स के ईरान में अपने मक़सद पूरे कर सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह 'लंबा संघर्ष' नहीं होगा. फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरो ने कहा कि G7 देशों ने ईरान पर एक घोषणापत्र अपनाया है, जिसमें नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे पर होने वाले हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है.
फ्रांस के विदेश मंत्री बोले- नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं ठहाराया जा सकता
पेरिस के बाहर G7 के अपने समकक्षों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरो ने कहा, "सशस्त्र संघर्षों के दौरान जान-बूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, या राजनयिक सुविधाओं पर हमले करना, किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता." बैरो ने कहा, "यह होर्मुज़ जलडमरूमध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन को स्थायी रूप से बहाल करने की परम आवश्यकता की भी पुष्टि करता है."
बैरो ने कहा कि रूबियो भी इन चर्चाओं में शामिल अन्य प्रतिभागियों की तरह, "चाहते हैं कि एक बार जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य उद्देश्य पूरे हो जाएं, तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य में, और दुनिया भर के सभी अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों की तरह, समुद्री सुरक्षा और आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके."
यह भी पढे़ं - अब आंख के बदले आंख नहीं... इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरानी कमांडर की धमकी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं