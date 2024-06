G-7 समिट में शिरकत करने के लिए इटली रवाना हुए पीएम मोदी, जानें पूरा शेड्यूल? किन मु्द्दों पर रहेगा फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G-7 समिट में शिरकत करने के लिए गुरुवार शाम को इटली के लिए रवाना हो गए हैं. इटली में हो रहे इस बैठक के लिए कई देशों के नेता पहुंच चुके हैं. इस दौरान पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी (Giorgia meloni) के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को कहा था कि जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी से पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. इटली के अपुलिया क्षेत्र के बोर्गो एग्नाजिया के आलीशान रिसॉर्ट में 13 से 15 जून तक यह बैठक आयोजित हो रहा है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi departs for Italy.



At the invitation of Italian PM Giorgia Meloni, PM Modi is travelling to Apulia, Italy to participate in G7 Outreach Summit on 14th June. The two leaders will have a bilateral meeting on the sidelines of the Summit. pic.twitter.com/sL8ZJ4Ihkf