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फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ट्रंप के नाम पर होगा, गवर्नर ने साइन किया बिल

फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा. फ्लोरिडा के गवर्नर ने नाम बदलने वाले बिल पर साइन कर दिए हैं.

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फ्लोरिडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ट्रंप के नाम पर होगा, गवर्नर ने साइन किया बिल
ट्रंप के बेटे ने नाम बदलने का ऐलान किया है.
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  • फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा
  • गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एयरपोर्ट का नाम बदलने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर इसे आधिकारिक मंजूरी दी है
  • नया नाम एक जुलाई से लागू होगा, जबकि FAA ने एयरपोर्ट नामों में बदलाव को मंजूरी नहीं देने की बात कही है
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फ्लोरिडा:

फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा. ट्रंप के बेटे और कारोबारी एरिक ट्रंप ने इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब 'प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट' होगा. 

CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखने वाले बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. 

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X पर एक पोस्ट में एरिक ट्रंप ने कहा, "पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब आधिकारिक तौर पर... 'राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट' बन गया है! इसे सच करने में छोटी सी भूमिका निभाने पर मुझे गर्व है. फ्लोरिडा हाउस डिस्ट्रिक्ट 94 की स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेग वेनबर्गर, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस, फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर और फ्लोरिडा हाउस में भारी बहुमत का बहुत-बहुत धन्यवाद!"

CBS News के अनुसार, एयरपोर्ट का नया नाम 'प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट' 1 जुलाई से लागू होने वाला है. हालांकि, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने एक बयान में कहा कि वे नामों में बदलाव को मंजूरी नहीं देते हैं, और यह मामला पूरी तरह से स्थानीय है. एक बयान में FAA ने कहा, "किसी एयरपोर्ट का नाम बदलना एक स्थानीय मामला है और FAA एयरपोर्ट के नामों में बदलाव को मंजूरी नहीं देता है. हालांकि, FAA को कुछ प्रशासनिक कार्य पूरे करने होते हैं, जिनमें नेविगेशनल चार्ट और डेटाबेस को अपडेट करना शामिल है."

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यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के रिकॉर्ड के अनुसार, ट्रंप के पारिवारिक बिजनेस ने फरवरी में हवाई अड्डे के नाम के लिए एक ट्रेडमार्क आवेदन दायर किया था. CBS News के अनुसार, इस आवेदन में यात्रा से जुड़ी कई चीजें और सामान भी शामिल थे, जिनमें सामान, फ्लाइट सूट और हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच प्रक्रिया के लिए प्लास्टिक के शू प्रोटेक्टर शामिल हैं. ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि यह ट्रेडमार्क आवेदन फ्लोरिडा बिल के कारण दायर किया गया था. हालांकि, ऑर्गनाइजेशन ने यह भी कहा कि परिवार इससे कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहता.

CBS News के अनुसार, कंपनी ने फरवरी में एक बयान में कहा, "यह साफ कर दें कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के नाम बदलने से राष्ट्रपति और उनके परिवार को किसी भी तरह की रॉयल्टी, लाइसेंसिंग फीस या कोई भी वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा."

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