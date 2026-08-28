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तिब्बत में एक और झील टूटी, नेपाल में आ सकती है तबाही की दूसरी लहर, खाली कराया जा रहा इलाका

Nepal Flood News: नेपाल में बाढ़ को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें तिब्बत की तरफ एक बांध के फिर से टूटने की खबर है. ऐसे में लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

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तिब्बत में एक और झील टूटी, नेपाल में आ सकती है तबाही की दूसरी लहर, खाली कराया जा रहा इलाका
नेपाल में फिर बाढ़ का खतरा

नेपाल में बाढ़ को लेकर शुक्रवार को नया अलर्ट जारी हुआ है. तिब्बत की तरफ एक और बांध टूटने की खबर सामने आई है. जिसके बाद अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. ताजा अलर्ट ऐसे वक्त में आया है, जबकि राहत और बचाव कार्यों में लगी टीमों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है.जब बुधवार को आई बाढ़ से पहले ही भारी नुकसान हो चुका है. फिलहाल 1500 से ज्यादा लोग लापता है और 469 लोगों की मौत हो चुकी है.

नेपाली सेना का अलर्ट 

नेपाली सेना ने अलर्ट जारी किया है. जिसमें तिब्बत की तरफ पानी का बहाव फिर से बढ़ने की जानकारी सामने आई है. धडिंग जिले में पुलिस लगातार लोगों को हटाने में जुटी है. इसके बाद लोग अपने घरों का जरूरी सामान और खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि यहां लगातार बाढ़ का अनाउंसमेंट किया जा रहा है. लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के साथ-साथ यह अपील भी की गई है कि आसपास के लोगों को भी इस खतरे की जानकारी दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद करें. 

नेपाल के धडिंग जिले पुलिस, स्पेशल फोर्सेज और एपीएफ के लोगों में सबके मकान दुकान खाली करा दिए हैं. बुजुर्गो को स्ट्रेचर पर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है. अलर्ट के बाद से ही यहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई है. क्योंकि समय कम मिला है. क्योंकि अगले कुछ घंटों में ही तबाही आ सकती है. लोगों के मोबाइल पर लगभग दस मिनट पहले अलर्ट आया कि चीन में डैम टूट गया है, ऐसे में लोगों को तेजी से ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है. 

नेपाल में आ सकती है तबाही की एक और लहर

बताया जा रहा है कि यहां 20 लाख घनमीटर पानी जमा है, ऐसे में जब पानी नीचे आएगा तो तबाही और ज्यादा हो सकती है. वहीं चीन ने भी तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया और रेस्क्यू कर्मचारियों को 1 किलोमीटर पीछे जाने के लिए कह दिया है. रेस्क्यू के काम में लगी सभी गाड़ियों को वापस आने के लिए कह दिया गया है. क्योंकि जो पानी तेजी से नीचे आएगा वह ज्यादा खतरनाक हो सकता है. बताया जा रहा है कि पानी आने में ढाई से 3 घंटे का समय लग सकता है. बताया जा रहा है कि नेपाल सेना ने और बाढ़ आने की आशंका के बीच भोटेकोशी नदी का जायजा लेने के लिए एक टीम को भेजा था. जहां 20 लाख घनमीटर पानी जमा होने की स्थिति में तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया.

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