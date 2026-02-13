अमेरिकी एजेंसी FBI मशहूर पत्रकार की मां ढूंढ रही, जानकारी देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम

एरिजोना में जांचकर्ता नैन्सी गथरी के घर के पास रहने वाले निवासियों से उनके लापता होने से एक महीने पहले संदिग्ध कारों या लोगों की निगरानी कैमरे की फुटेज शेयर करने का अनुरोध कर रहे हैं. पिमा काउंटी शेरिफ विभाग ने गुरुवार को बताया कि यह अलर्ट 2 मील (3.2 किलोमीटर) के दायरे में उन इलाकों में जारी किया गया है, जहां से "टुडे" शो की होस्ट सवाना गथरी की मां 12 दिन पहले लापता हो गई थीं. इसमें जनवरी की शुरुआत से "किसी भी ऐसी चीज का वीडियो" मांगा गया है, जिसे पड़ोसी असामान्य या हमारी जांच के लिए महत्वपूर्ण मानते हों.

घर-घर जाकर कर रहे पूछताछ

84 वर्षीय नैन्सी गथरी के घर के आसपास के टक्सन के इलाकों में संघीय और स्थानीय अधिकारी घर-घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही उनकी दूसरी बेटी के पास वाले घर के आसपास भी सुराग तलाश रहे हैं, जहां वह लापता होने से कुछ घंटे पहले गई थीं. शेरिफ विभाग ने बताया कि जांचकर्ताओं ने कई सबूत बरामद किए हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें दस्तानों की एक जोड़ी भी शामिल है.

कौन है नकाबपोश

गुरुवार को अधिकारियों ने नैन्सी गथरी के प्रवेश द्वार के सामने थोड़ी देर के लिए एक टेंट लगाया, जहां जांच के शुरुआती दिनों में उनका खून मिला था और जहां एक डोरबेल कैमरे ने उनके लापता होने की रात एक नकाबपोश व्यक्ति की तस्वीरें कैद की थीं. एफबीआई ने गुरुवार को X पर एक पोस्ट में उस व्यक्ति का विवरण जारी किया, जिसे अब वह संदिग्ध बता रही है.

पोस्ट में संदिग्ध का विवरण दिया गया है कि वह 5 फुट 9 इंच या 5 फुट 10 इंच लंबा, औसत कद-काठी का पुरुष है. इसमें काले रंग के 25 लीटर क्षमता वाले "ओज़ार्क ट्रेल हाइकर पैक" बैकपैक की कई कोणों से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं, जिसे एजेंसी ने संदिग्ध के पास पाया था.

इनाम राशि बढ़ाई

एफबीआई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह अपडेट विवरण हमें मिल रही सार्वजनिक सूचनाओं को केंद्रित करने में मदद करेगा." एफबीआई फीनिक्स ने गथरी के लापता होने के संबंध में जानकारी देने वाले को दिए जाने वाले इनाम की राशि बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि नैन्सी गथरी को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया था. वह 1 फरवरी से लापता हैं और अधिकारियों का कहना है कि वह कई दवाइयां लेती हैं और उनके बिना उनकी मौत हो सकती है.