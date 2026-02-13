विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिकी एजेंसी FBI मशहूर पत्रकार की मां ढूंढ रही, जानकारी देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम

अधिकारियों का कहना है कि नैन्सी गथरी को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया था. वह 1 फरवरी से लापता हैं और अधिकारियों का कहना है कि वह कई दवाइयां लेती हैं और उनके बिना उनकी मौत हो सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिकी एजेंसी FBI मशहूर पत्रकार की मां ढूंढ रही, जानकारी देने वाले को 100,000 डॉलर का इनाम
नैन्सी गथरी को लेकर पूरे अमेरिका में गम का माहौल है.
  • पिमा काउंटी शेरिफ विभाग ने नैन्सी गथरी के लापता होने के आसपास संदिग्ध कारों या लोगों के वीडियो मांगे हैं
  • जांचकर्ता टक्सन के आसपास घर-घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं और नैन्सी की बेटी के आस-पास भी सुराग तलाश रहे हैं
  • जांच में दस्तानों की एक जोड़ी और नकाबपोश संदिग्ध की तस्वीरें मिली हैं जिनका एफबीआई विश्लेषण कर रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एरिजोना में जांचकर्ता नैन्सी गथरी के घर के पास रहने वाले निवासियों से उनके लापता होने से एक महीने पहले संदिग्ध कारों या लोगों की निगरानी कैमरे की फुटेज शेयर करने का अनुरोध कर रहे हैं. पिमा काउंटी शेरिफ विभाग ने गुरुवार को बताया कि यह अलर्ट 2 मील (3.2 किलोमीटर) के दायरे में उन इलाकों में जारी किया गया है, जहां से "टुडे" शो की होस्ट सवाना गथरी की मां 12 दिन पहले लापता हो गई थीं. इसमें जनवरी की शुरुआत से "किसी भी ऐसी चीज का वीडियो" मांगा गया है, जिसे पड़ोसी असामान्य या हमारी जांच के लिए महत्वपूर्ण मानते हों.

घर-घर जाकर कर रहे पूछताछ 

84 वर्षीय नैन्सी गथरी के घर के आसपास के टक्सन के इलाकों में संघीय और स्थानीय अधिकारी घर-घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही उनकी दूसरी बेटी के पास वाले घर के आसपास भी सुराग तलाश रहे हैं, जहां वह लापता होने से कुछ घंटे पहले गई थीं. शेरिफ विभाग ने बताया कि जांचकर्ताओं ने कई सबूत बरामद किए हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें दस्तानों की एक जोड़ी भी शामिल है.

कौन है नकाबपोश

गुरुवार को अधिकारियों ने नैन्सी गथरी के प्रवेश द्वार के सामने थोड़ी देर के लिए एक टेंट लगाया, जहां जांच के शुरुआती दिनों में उनका खून मिला था और जहां एक डोरबेल कैमरे ने उनके लापता होने की रात एक नकाबपोश व्यक्ति की तस्वीरें कैद की थीं. एफबीआई ने गुरुवार को X पर एक पोस्ट में उस व्यक्ति का विवरण जारी किया, जिसे अब वह संदिग्ध बता रही है.

पोस्ट में संदिग्ध का विवरण दिया गया है कि वह 5 फुट 9 इंच या 5 फुट 10 इंच लंबा, औसत कद-काठी का पुरुष है. इसमें काले रंग के 25 लीटर क्षमता वाले "ओज़ार्क ट्रेल हाइकर पैक" बैकपैक की कई कोणों से ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं, जिसे एजेंसी ने संदिग्ध के पास पाया था.

इनाम राशि बढ़ाई

एफबीआई ने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह अपडेट विवरण हमें मिल रही सार्वजनिक सूचनाओं को केंद्रित करने में मदद करेगा." एफबीआई फीनिक्स ने गथरी के लापता होने के संबंध में जानकारी देने वाले को दिए जाने वाले इनाम की राशि बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि नैन्सी गथरी को उनकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया था. वह 1 फरवरी से लापता हैं और अधिकारियों का कहना है कि वह कई दवाइयां लेती हैं और उनके बिना उनकी मौत हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fbi One Lakh Dollar Reward, Fbi Searching Journalist Mother, Us Crime, Us Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now