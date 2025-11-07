विज्ञापन
एलन मस्क को मिली 1 ट्रिलियन डॉलर की छप्परफाड़ सैलरी तो रोबोट के साथ जमकर नाचे, देखें VIDEO

इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने अपने CEO एलन मस्क के लिए भारी वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.

एलन मस्क को मिली 1 ट्रिलियन डॉलर की छप्परफाड़ सैलरी तो रोबोट के साथ जमकर नाचे, देखें VIDEO
  • टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर तक का भारी वेतन पैकेज मंजूर किया है
  • एलन मस्क ने कंपनी की वार्षिक बैठक में ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस के साथ ब्रेक डांस किया
  • मस्क के अनुसार ऑप्टिमस रोबोट में मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी और पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करने की क्षमता है
अगर आपका सैलरी पैकेज आपके कुल नेटवर्थ का दोगुना कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है खुशी में नाचने लगेंगे. अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है.  इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने अपने CEO एलन मस्क के लिए भारी वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. इसके बाद मस्क टेक्सास में टेस्ला की वार्षिक आम बैठक में अपनी कंपनी के ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑप्टिमस के साथ ब्रेक डांस करते नजर आए और उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी.

नए सैलरी पैकेज को मंजूरी मिलने के कुछ ही देर बाद, मस्क ने मंच पर कदम रखा और डांस मूव्स शुरू कर दिया. मंच पर मौजूद दो रोबोट ने उनके मूव्स की नकल की. यह मौक इस बात का भी प्रतीक है कि टेस्ला का भविष्य ऑप्टिमस से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है. मस्क के अनुसार ये रोबोट न सिर्फ एक दिन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे बल्कि डिलीवरी और यहां तक ​​​​कि पर्सनल असिसटेंट के तौर पर भी काम करेंगे.

मस्क ने यहां भीड़ से कहा, "दूसरे शेयरहोल्डर्स की बैठकें एकदम बोरिंग होती हैं, लेकिन हमारी बैठकें धमाकेदार होती हैं. इसे देखें - यह तो कातिलाना है." इसके बाद मस्क ने अपने बगल में मौजूद ह्यूमनॉइड की ओर इशारा करते हुए घोषणा की कि टेस्ला न केवल कारों में, बल्कि रोबोटिक्स और AI में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है.

एलन मस्क को मिली 1 ट्रिलियन डॉलर की छप्परफाड़ सैलरी

 न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के एक अधिकारी ने कंपनी की वार्षिक बैठक में कहा कि एलन मस्क के लिए इस वेतन पैकेज को 75 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डर्स का समर्थन मिला है. यह भारी-भरकम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि एलन मस्क टेस्ला को छोड़कर नहीं जाएं, उसके लीडर के रूप में काम करते रहें. कंपनी एलन मस्क के रूप में अपना लीडर नहीं खोना चाहती क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर महत्वपूर्ण तकनीक को आगे बढ़ा रही है.

पैकेज का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मस्क टेस्ला में कम से कम साढ़े सात साल तक बने रहें. जब सितंबर में पैकेज पेश किया गया था तब टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत थी जो अब बढ़ जाएगी और संभावित रूप से 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी.

