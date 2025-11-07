एलन मस्क को टेस्ला से मिलेगा 1 ट्रिलियन डॉलर का सैलरी पैकेज! करने होंगे 12 काम, कंपनी नहीं छोड़ सकते

दुनिया का सबसे अमीर शख्स और अमीर होने वाला है. इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने अपने CEO एलन मस्क के लिए भारी वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी है, जो 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के एक अधिकारी ने कंपनी की वार्षिक बैठक में कहा कि एलन मस्क के लिए इस वेतन पैकेज को 75 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डर्स का समर्थन मिला है. यह भारी-भरकम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि एलन मस्क टेस्ला को छोड़कर नहीं जाएं, उसके लीडर के रूप में काम करते रहें. कंपनी एलन मस्क के रूप में अपना लीडर नहीं खोना चाहती क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर महत्वपूर्ण तकनीक को आगे बढ़ा रही है.

इस मंजूरी के बाद वार्षिक बैठक में मस्क ने सभा में कहा, "मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने शेयरधारक वोटों को सपोर्ट किया है... मैं इसकी अत्यधिक सराहना करता हूं."

ऑस्टिन में कंपनी के कारखाने में आयोजित इस सभा में वोट परिणाम की घोषणा के बाद "एलन" की जय-जयकार होने लगी.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित दक्षिणपंथी राजनेताओं को गले लगाने के कारण माना जा रहा था कि वो ऐसी बिजली की छड़ी बन गए हैं जिन्हें कमर्शियल कंपनी दूर से ही देखना पसंद करेगी. लेकिन गुरुवार को हुई इस वोटिंग ने बता दिया कि निवेशकों के बीच अभी भी इस अरबपति एंटरप्रेन्योर की तूती बोलती है, उनके लीडरशीप की तूती बोलती है.

आखिर 7.5 साल की शर्त क्या है?

पैकेज का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मस्क टेस्ला में कम से कम साढ़े सात साल तक बने रहें. जब सितंबर में पैकेज पेश किया गया था तब टेस्ला में मस्क की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत थी जो अब बढ़ जाएगी और संभावित रूप से 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी. मस्क ने खुद संकेत दिया था कि यदि कंपनी में उनकी स्वामित्व हिस्सेदारी इतनी नहीं बढ़ी कि टेस्ला पर उनका मनचाहा प्रभाव बना रहे, तो वह टेस्ला छोड़ सकते हैं या लीडरशीप का रोल छोड़ सकते हैं. अगर मस्क को यह एक ट्रिलियन डॉलर का वेतन पैकेज पूरा का पूरा पाना है तो उन्हें कंपनी के बाजार पूंजीकरण से संबंधित 12 मील के पत्थर हासिल करने होंगे. उन्हें इस पैकेज की पहली किश्त तब उपलब्ध होगी जब टेस्ला का बाजार मूल्य $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो इसके मौजूदा $1.5 ट्रिलियन से अधिक है.

फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट के अनुसार, $500 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं.