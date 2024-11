माइक्रा ब्‍लॉगिंग साइट के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस मैन एलन मस्क ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पोस्ट किया, जिसमें एक लेख की हेडलाइन है. इसमें लिखा है- भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई. यह किसी चमत्‍कार से कम नहीं है. एलन मस्‍क ने इस पोस्‍ट पर रिएक्‍ट करते हुए भारत की चुनाव प्रक्रिया की प्रशंसा की है.

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने लिखा, 'भारत में एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती हुई... लेकिन कैलिफोर्निया में अभी तक वोटों की गिनती जारी है.' अमेरिका में राष्‍ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्‍न हुए 2 हफ्ते से ज्‍यादा का समय गुजर गया है, लेकिन वोटों की गिनती अभी तक पूरी नहीं हुई है. इसे लेकर भी एक सोशल मीडिया यूजर्स ने पोस्‍ट किया. इस पोस्‍ट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने इसे 'दुखद' बताया.

Meanwhile in India, where cheating isn't the primary goal of their elections: pic.twitter.com/Cg6wxot8Vy