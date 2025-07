'एलन को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी...', मस्क पर ट्रंप का पलटवार

Donald Trump vs Elon Musk: एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट के जरिए मस्क को धमकी दी है कि 'एलॉन मस्क को दुकान बंद कर अफ्रीका लौटना होगा'. दरअसल एक तरफ जहां ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग चालू है, वहीं दूसरी तरफ One Big, Beautiful Bill के लिए वोटिंग जारी है. मस्क पूरी ताकत से इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं. इस बिल में इलेक्ट्रिक वाहन को मिल रही टैक्स क्रेडिट को खत्म करने का प्रावधान है, जो टेस्ला के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि,

डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट मस्क के उस बयान के बाद आया है जिसमें मस्क ने ऐलान किया कि अगर One Big, Beautiful Bill पास हो जाता है तो वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.