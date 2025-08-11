ट्रंप ने बेघरों को बताया गंदगी, कहा-इन्हें अमेरिका की राजधानी से बाहर करेंगे

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों के चलते रोजाना खबरों में बने हुए हैं. ट्रंप ने घोषणा की है कि वे डीसी. मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिर्पाटमेंट को कंट्रोल सौंपने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट लागू कर दिया है. यह एक बहुत ही असाधारण और विवादास्पद कदम है. ट्रंप ने इसके साथ ही यह भी कहा कि नेशनल गार्ड के सैनिकों को 'कानून, व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को फिर से स्थापित करने' के लिए वाशिंगटन, डीसी में तैनात किया जाएगा. उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें बिना किसी प्रतिबंध के अपने कर्तव्यों का पालन करने की मंजूरी दी जाएगी.

'खूनी अपराधियों के कब्‍जे में राजधानी'

ट्रंप ने व्‍हाइट हाउस में मीडिया से कहा, 'मैं वाशिंगटन डी.सी. में कानून-व्यवस्था और पब्लिक सिक्‍योरिटी को फिर से स्थापित करने में मदद के लिए नेशनल गार्ड तैनात कर रहा हूं.' उनके साथ रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने आगे कहा, 'हमारी राजधानी हिंसक गिरोहों और खूनी अपराधियों के कब्जे में है.'

नेशनल गार्ड यूनिट से लॉजिस्टिक्‍स, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी कामों में मदद करेगा. इसका मकसद स्थानीय पुलिस को गिरफ्तारियां करने के लिए ज्‍यादा समय देना है. यह ट्रंप का इस साल की शुरुआत में लॉस एंजिल्स में नेशनल गार्ड की तैनाती के बराबर ही है. यह कदम कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम की इच्छा पर उठाया गया था. इसकी वजह से कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

ट्रंप की 'इमरजेंसी पावर'

ट्रंप एक दशक पुराने कानून में दी गई इमरजेंसी पावर के तहत शहर के पुलिस डिपार्टमेंट पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण हासिल करने में सक्षम हैं. यह वाशिंगटन के 700,000 से अधिक निवासियों को मेयर और नगर परिषद के सदस्यों को चुनने की राजनीतिक स्वायत्तता देता है. ट्रंप ने कहा कि यह संयुक्त प्रयास बेघरता और हिंसक अपराध को निशाना बनाने के लिए है. ट्रंप ने कहा, 'आप अपने अपार्टमेंट या घर से बाहर निकलना चाहते हैं जहां आप रहते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं और अखबार खरीदने या कुछ और खरीदने के लिए किसी दुकान में जाना चाहते हैं. अभी आपके पास वह नहीं है.'

ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में अपराध से निपटने का संकल्प लिया है. अपने इस संकल्‍प को पूरा करने के लिए ट्रंप ने बेघर लोगों को डीसी से 'बाहर' जाने को कहा है. ट्रंप की अगुवाई वाले व्‍हाइट हाउस ने वॉशिंगटन डीसी की तुलना इराक के बगदाद से किया है जिसका मेयर ने खासा विरोध किया है. सोमवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में राष्‍ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर को 'पहले से कहीं ज्‍यादा सुरक्षित और सुंदर' बनाने की अपनी योजना के बारे में भी बताया.

वहीं जेल में डाल देंगे आपको

ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'बेघरों को तुरंत बाहर निकलना होगा. हम आपको रहने की जगह देंगे लेकिन राजधानी से दूर. अपराधियों, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हम आपको वहीं जेल में डाल देंगे जहां आपको होना चाहिए.' तंबुओं और कूड़े की तस्वीरों के साथ, उन्होंने आगे लिखा, 'कोई 'मिस्टर नाइस गाइ' नहीं होगा. हमें अपनी राजधानी वापस चाहिए. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!'

वॉशिंगटन के मेयर म्यूरियल बोसर जो कि एक डेमोक्रेट हैं, उन्‍होंने कहा, 'हमारे यहां अपराध में कोई वृद्धि नहीं हो रही है.' ट्रंप ने पिछले महीने एक ऑर्डर साइन किया था. इसके बाद बेघर लोगों को गिरफ्तार करना आसान हो गया है. उन्होंने पिछले हफ्ते फेडरल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर तैनात करने का आदेश दिया था.