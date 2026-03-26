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पाकिस्तान में हिल गई धरती, बलूचिस्तान में आए भूकंप के झटके

पाकिस्तान में बुधवार सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप आया. केंद्र बारखान से 55 किमी उत्तर और 10 किमी गहराई पर था. फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है.

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पाकिस्तान में हिल गई धरती, बलूचिस्तान में आए भूकंप के झटके
  • पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बारखान से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे.
  • भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई और इसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था.
  • भूकंप सुबह साढ़े पांच बजे के लगभग आया और आसपास के क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव महसूस हुआ.
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पाकिस्तान में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई. इसका केंद्र बलूचिस्तान के बारखान से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर में स्थित था.

सुबह-सुबह कांपी धरती

एनसीएस के अनुसार, भूकंप 26 मार्च 2026 को सुबह 5:56 बजे (भारतीय समय) आया. भूकंप का केंद्र 30.394° उत्तरी अक्षांश और 69.534° पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी. भूकंप के झटके आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैल गई.

जान-माल का नुकसान नहीं

फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान एक भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह भारतीय, यूरेशियाई और अरब टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा के पास आता है, जिस कारण इस क्षेत्र में अक्सर भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जाती रहती हैं.

यह भी पढ़ें- 'हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं', ईरान-US के बीच PAK की मध्यस्थता के सवाल पर बोले जयशंकर

क्यों आता है भूकंप?

भूकंप पृथ्वी की सतह के अचानक कंपन को कहते हैं, जो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने, घर्षण या ऊर्जा मुक्त होने के कारण आता है. यह ऊर्जा शॉक वेव्स के रूप में फैलती है, जिससे जमीन हिलती है और इमारतें गिर सकती हैं. भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है और इसके कारण भूस्खलन, सुनामी या आग जैसी आपदाएं आ सकती हैं.

केंद्र (Epicenter): जमीन के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है, उसे 'फोकस' कहते हैं, और ठीक ऊपर सतह पर स्थित स्थान को 'एपिसेंटर' कहते हैं.

भूकंप के दौरान क्या करें?

मेज के नीचे छिपें और उसे पकड़ें. अगर संभव हो तो इमारतों से दूर, खुले मैदान में चले जाएं. लिफ्ट का प्रयोग न करें. भूकंप के दौरान हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें.

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