पाकिस्तान में आतंक पर हमला, लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शेख मोईज मुजाहिद ढेर

पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba-LeT) के एक सक्रिय सदस्य शेख मोईज मुजाहिद को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुजाहिद के घर के बाहर हुई, जहां हमलावरों ने उसे गोली मार दी.

आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था मुजाहिद

सूत्रों के अनुसार, मारा गया आतंकी शेख मोईज मुजाहिद लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और संगठन की आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था. जानकारी के मुताबिक, उसने लश्कर के कई बड़े ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

घटनास्थल पर अफरा-तफरी, जांच शुरू

गोलीबारी की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और इस हमले के पीछे उनका क्या मकसद था. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

हाफिज सईद का करीबी था शेख मोईज मुजाहिद

रिपोर्ट्स के अनुसार शेख मोईज मुजाहिद को हाफिज सईद का करीबी माना जाता था. साथ ही लश्कर-ए-तैयबा के बड़े कमांडर के तौर पर उसकी पहचान थी. हालांकि इस घटना के बाद खुफिया एजेंसी आईएसआई ने किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है.