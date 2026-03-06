दुबई के नागरिकों के फोन पर आया अलर्ट मैसेज, सुरक्षित स्थान पर जाने का आग्रह

ईरान-इजरायल-अमेरिका के झगड़े में खाड़ी के देश फंस गए हैं. इजरायल-अमेरिका जहां लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं तो ईरान जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहा है. दुबई के निवासियों को अभी-अभी उनके फोन पर अमीराती आंतरिक मंत्रालय की ओर से एक चेतावनी मिली है, जिसमें उनसे संभावित मिसाइल खतरों से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने का आग्रह किया गया है.

चेतावनी में लिखा है,"मौजूदा स्थिति और संभावित मिसाइल खतरों को देखते हुए, तुरंत निकटतम सुरक्षित इमारत में शरण लें और खिड़कियों, दरवाजों और खुले क्षेत्रों से दूर रहें."

दरअसल, इजरायल ने ईरान और लेबनान की राजधानियों पर आज बमबारी की, जबकि अमेरिका ने कथित तौर पर समुद्र में एक ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमला किया. वहीं ईरान ने शुक्रवार तड़के अमेरिकी सेनाओं की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों पर नए जवाबी हमले किए. तत्काल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाई में ईरान के अधिकांश एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं, जबकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि तेहरान के खिलाफ हमले "अचानक बहुत तेज होने वाले हैं."

तेहरान ने मध्य पूर्व के सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की चेतावनी दी है, और युद्ध ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है.

बहरीन में ब्रिटिश राजदूत ने कहा है कि ईरान के हमलों का सामना कर रहे बहरीन की रक्षा के लिए ब्रिटेन अपने लड़ाकू विमानों की उतारेगा. लॉन्ग ने कहा, "आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्रिटेन बहरीन की रक्षा में योगदान के रूप में आरएएफ के जेट विमानों को बहरीन के ऊपर उड़ाएगा. बहरीन दुनिया में हमारे सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है."

जाहिर है युद्ध के बढ़ते प्रभाव के कारण संयुक्त अरब अमीरात अपने नागरिकों को लेकर चिंतित है. इसी कारण मोबाइल फोन पर अलर्ट मैसेज भेजकर सभी को सुरक्षित इमारतों में शरण लेने को कहा गया है.

