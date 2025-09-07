ट्रंप- जिनपिंग की मुलाकात पर मुहर? साउथ कोरिया में ड्रैगन और बाज का एक साथ आना क्यों होगा खास

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सलाहकार चुपचाप इस साल अक्टूबर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए साउथ कोरिया की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं. यहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए गंभीर चर्चा हुई है, लेकिन अभी कोई ठोस योजना नहीं है. CNN ने शनिवार को ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट छापी.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के तीन अधिकारियों ने उसे बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके शीर्ष सलाहकार एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) व्यापार मंत्रियों की सभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच ग्योंगजू में होने जा रहे इस शिखर सम्मेलन को ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है. अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि APEC के इतर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक को लेकर गंभीर चर्चा हुई है, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं है.

CNN ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पिछले महीने एक फोन कॉल में, शी ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने के लिए न्योता दिया था. इसका अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जवाब दिया, हालांकि कोई तारीख तय नहीं की गई है.

CNN के अनुसार, हालांकि डिटेल्स को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति यात्रा में अन्य पड़ाव जोड़ सकते हैं या नहीं. यानी कहीं वो साउथ कोरिया के बाद किसी और देश तो नहीं जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन इस यात्रा को राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में अतिरिक्त आर्थिक निवेश सुरक्षित करने के अवसर के रूप में भी देख रहा है.

ट्रंप की यह यात्रा उन्हें एक बार फिर नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ बैठक का मौका दे सकती है. हालांकि किम शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे या नहीं यह अभी भी एक सवाल है. CNN ने बताया कि अधिकारियों का कहना है कि शी के साथ संभावित बैठक आयोजित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप की संभावित साउथ कोरिया की यात्रा उस समय हो सकती है जब शी जिनपिंग और किम, दोनों के साथ उनके संबंध कडवाहट भरे दिख रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में तियानजिन में हाल ही में संपन्न SCO शिखर सम्मेलन को लेकर वाशिंगटन में नाराजगी जताई गई थी, जहां शी जिनपिंग ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी. इसके बाद विक्ट्री डे परेड में जब जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग एक साथ आएं तो सबसे बड़ा मैसेज अमेरिका को ही गया.

