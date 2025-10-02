ट्रंप और जिनपिंग की 1 महीने में मुलाकात तय, सोयाबीन पर क्या अमेरिकी अल्टीमेटम के आगे झुक जाएगा चीन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 1 अक्टूबर को कहा कि वह चार सप्ताह में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जिसमें सोयाबीन का मुद्दा उनकी चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होगा. उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसानों को "नुकसान" हो रहा है क्योंकि चीन, "नेगोशिएशन के कारणों" से सोयाबीन को "नहीं" खरीद रहा है. ट्रंप ने अपने किसानों के साथ खड़े होने की कसम खाई है.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के एक पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन केवल "बातचीत (नेगोशिएशन)" के कारणों से खरीदारी नहीं कर रहा है. हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है, कि हम उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा लेने जा रहे हैं, और अपने किसानों की मदद करेंगे. मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा! नींद में जो बाइडेन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया, जहां वे हमारे अरबों डॉलर के कृषि उत्पाद खरीदने जा रहे थे, लेकिन विशेष रूप से सोयाबीन नहीं खरीद रहे थे. यह सब बहुत अच्छी तरह से काम करेगा. मुझे हमारे देशभक्त बहुत पसंद हैं, और हर किसान बिल्कुल वैसा ही है! मैं चार सप्ताह में चीन के राष्ट्रपति शी से मिलूंगा, और सोयाबीन चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा, और अन्य फसलें भी बढ़िया होंगी!”

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सितंबर को घोषणा की थी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका में वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की डील को मंजूरी दे दी है. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, "राष्ट्रपति शी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई. उन्होंने टिकटॉक डील को मंजूरी दे दी. हम इस डील को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं. हमें इस पर हस्ताक्षर करना होगा; यह एक औपचारिकता हो सकती है. टिकटॉक डील अपने रास्ते पर है, और निवेशक तैयार हो रहे हैं."

ट्रंप ने उल्लेख किया कि अमेरिका का इस ऐप पर "कड़ा नियंत्रण" होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वाशिंगटन के लिए "बहुत अच्छी डील" है.