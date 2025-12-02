ट्रंप ने इजरायल को दी बड़ी चेतावनी, इस मुस्लिम देश पर हमले के बाद नेतन्याहू को सबके सामने सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह सीरिया और उसके नए नेतृत्व को अस्थिर करने से बचे. सीरिया में इजरायली सेना के घातक ऑपरेशन में 13 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद ट्रंंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा यह कदम उठाया है. ट्रंप द्वारा चेतावनी जारी करने के तुरंत बाद इजरायल की तरफ से कहा गया कि ट्रंप ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उन्हें व्हाइट हाउस की एक और यात्रा के लिए आमंत्रित किया.

दरअसल ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इजरायल सीरिया के साथ एक मजबूत और सच्ची बातचीत बनाए रखे और ऐसा कुछ भी न हो जो सीरिया के एक समृद्ध राज्य के रूप में विकास में हस्तक्षेप करे."

बता दें कि राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के इस्लामी गठबंधन द्वारा लंबे समय से शासक बशर अल-असद को उखाड़ फेंकने के बाद से ट्रंप इजरायल और सीरिया के बीच सुरक्षा समझौते पर जोर दे रहे हैं. लेकिन सीरिया पर इजरायल द्वारा किए गए सैकड़ों हमलों से तनाव बढ़ गया है और अब तक के सबसे घातक हमले में इजराइली बलों ने बीते शुक्रवार को बेत जिन के दक्षिणी गांव में एक ऑपरेशन में 13 लोगों को मार डाला था.

सीरिया ने इजरायली ऑपरेशन को "युद्ध अपराध" कहा है. वहीं इजरायल ने कहा कि उसने एक इस्लामी समूह को निशाना बनाया था. अब ट्रंप ने कहा कि वह इस्लामी विद्रोही से नेता बने अल-शरा के नेतृत्व में सीरिया के प्रदर्शन से "बहुत संतुष्ट" हैं. कभी अमेरिका द्वारा नामित आतंकी रहे अल-शरा ने कुछ हफ्ते पहले ही व्हाइट हाउस का ऐतिहासिक दौरा किया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि अल-शरा "यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं कि अच्छी चीजें हों, सीरिया और इजरायल दोनों के बीच एक लंबे और समृद्ध संबंध हों." उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त सीरिया के पुनर्निर्माण में अमेरिका "यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ कर रहा है कि सीरिया सरकार वही करती रहे जो उसका इरादा था".

