अब होर्मुज में टोल नहीं लगाएगा अमेरिका, 24 घंटे में बदल गया ट्रंप का मूड; बोले- अब बिजनेस करूंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है. खाड़ी देशों से गुजरने वाले जहाजों पर 20 फीसदी 'प्रोटेक्शन फीस' लगाने के अपने ही फैसले से ट्रंप महज 24 घंटे के भीतर पूरी तरह पलट गए हैं. सोमवार को जिस फैसले से उन्होंने दुनिया भर के बाजार में खलबली मचा दी थी, मंगलवार को उसे रद्द करते हुए ट्रंप ने एक नया दांव खेल दिया है. अब ट्रंप का कहना है कि वह इस टैक्स की जगह मिडिल ईस्ट के देशों के साथ 'ऐतिहासिक और विशाल' बिजनेस डील करेंगे.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस बड़े बदलाव की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बेहद सकारात्मक और सफल बातचीत के बाद मैंने 20 प्रतिशत अमेरिकी रीइंबर्समेंट फीस के फैसले को बदलने का फैसला लिया है. इसकी जगह अब खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश करेंगे."

Photo Credit: @realDonaldTrump/ Truth Social

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ट्रंप ने आगे दावा किया कि यह निवेश बेहद बड़ा होगा और ये सौदे मिडिल ईस्ट के देशों के भविष्य के लिए भी बेहतरीन साबित होंगे. ट्रंप के मुताबिक, इन डील्स के जरिए अमेरिका में फैक्ट्रियां, प्लांट्स और नए उपकरण ऐतिहासिक स्तर पर आएंगे. इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए भारी संख्या में मोटी कमाई वाली नौकरियां पैदा होंगी.

24 घंटे पहले खुद को बताया था 'हॉर्मुज का रक्षक'

इस यू-टर्न से ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को ट्रंप का रुख बेहद सख्त था. उन्होंने एलान किया था कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कार्गो पर अमेरिका 20 फीसदी का शुल्क वसूलेगा.

ट्रंप ने पोस्ट किया था, "अब से अमेरिका को 'द गार्जियन ऑफ द होर्मुज स्ट्रेट' के तौर पर जाना जाएगा. इस नाते और निष्पक्षता के नियम के तहत, दुनिया के इस बेहद संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के बदले अमेरिका को 20% रीइंबर्समेंट फीस दी जाएगी. यह प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू हो रही है."

इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया था कि यह रास्ता खुला हुआ है और अमेरिका ने ईरान के जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए अपनी नाकाबंदी को फिर से लागू कर दिया है.

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