ट्रंप को हुआ क्या, पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की फोटो की जगह लगाई ‘ऑटोमेटिक पेन’ की तस्वीर, मैसेज क्या?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. इस बार उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को निशाना बनाया है. व्हाइट हाउस में एक नई गैलरी बनी है जिसमें अमेरिका के सभी राष्ट्रपति की तस्वीर लगी है. लेकिन बुधवार को ट्रंप ने इसमें बाइडेन की जगह एक ऐसे "ऑटोपेन" (खुद से चलने वाले पेन) की तस्वीर लगाई है जो बाइडेन का सिग्नेचर करता दिख रहा है.

ट्रंप ने बिना किसी सबूत के बार-बार आरोप लगाया है कि बाइडेन राष्ट्रपति ऑफिस में अपने कार्यकाल के अंत में केवल स्टाम्प बनकर रह गए थे. ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया था कि वह प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम पर बाइडेन की जगह ऑटोपेन की तस्वीर लगाएंगे. ट्रंप का कहना है कि बाइडेन के कार्यकाल में प्रशासन के अधिकारियों ने ऑटोपेन का उपयोग करके अपने बॉस के जाली सिग्नेचर किए होंगे, ऐसी कार्रवाई की होगी जिसके बारे में बाइडेन को कोई जानकारी नहीं थी.

ट्रंप ने बाइडेन द्वारा दिए गए क्षमादान और अन्य दस्तावेजों की वैधता पर भी संदेह जताया है. इनपर बाइडेन ने ऑटोपेन से साइन किए थे. और ऐसा नहीं है कि बाइडेन से पहले ऐसा किसी ने नहीं किया. उनसे पहले भी अमेरिका के अन्य राष्ट्रपतियों ने भी प्रमुख कागजात पर साइन करने के लिए इस डिवाइस पर भरोसा किया था. रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली एक प्रमुख हाउस कमेटी भी बाइडेन सरकार में हुए ऑटोपेन के उपयोग की जांच कर रही है.

व्हाइट हाउस को बदल रहे ट्रंप

राष्ट्रपति पद पर दोबारा कार्यभार संभालने के बाद से ट्रंप ने व्हाइट हाउस के डिजाइन में एक के बाद एक कई बदलाव किए हैं. इस में प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम का शामिल होना लेटेस्ट है. इससे पहले ट्रंप ने ओवल ऑफिस की दीवारों पर सोने के फूल भी लगवाए, दोनों लॉन पर बड़े पैमाने पर नए झंडे लगाए, रोज गार्डन में घास की जगह पत्थर लगावाया है और एक विशाल नए बॉलरूम का निर्माण शुरू किया है.