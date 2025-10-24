ट्रेड टैरिफ पर कनाडा के एक विज्ञापन ने बिगाड़ दी बात, भड़के ट्रंप ने तुरंत लिया एक्शन

गर्मी के बाद बरसात खत्म हुई और अब सर्दी आने को है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध खत्म नहीं हुआ. डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि कनाडा की तरफ से जारी टैरिफ विरोधी विज्ञापन को लेकर उसके साथ सभी व्यापार वार्ता को एक झटके में समाप्त कर रहे हैं. व्हाइट हाउस में कनाडा के प्रधान मंत्री मार्क कार्नी के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक के तुरंत बाद कनाडा की तरफ से प्रसारित एक विज्ञापन पर ट्रंप इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया है. हम पहले आपको बताएंगे कि कनाडा ने इस विज्ञापन में ऐसा क्या था और फिर यह भी बताएंगे कि ट्रंप ने नाराज होकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा और क्या ऐलान किया.

कनाडा की तरफ से जारी टैरिफ विरोधी विज्ञापन

कथित तौर पर कनाडा सरकार ने पैसा देकर एक टैरिफ विरोधी विज्ञापन बनवाया है और इसे प्रमुख अमेरिकी नेटवर्क पर चलाया जा रहा है. इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं. इसमें वह कहते सुने जा रहे हैं कि इससे नौकरियां चली गईं और व्यापार युद्ध होगा.

कनाडा के विज्ञापन पर भड़के ट्रंप

अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर ट्रंप ने इस विज्ञापन पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे उन्होंने "फर्जी" विज्ञापन बता दिया. उन्होंने कहा कि इसमें टैरिफ नीति पर चर्चा करने वाले पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है, “रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखाधड़ी से एक विज्ञापन का उपयोग किया है, जो नकली है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं. विज्ञापन $75,000 का था. उन्होंने ऐसा केवल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए किया. टैरिफ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. उनके घिनौने व्यवहार के आधार पर, कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं समाप्त की जाती हैं. इस बात की ओर आपका ध्यान के लिए धन्यवाद!”

दूसरी तरफ रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने एक्स पर लिखा कि ओंटारियो सरकार ने व्यापार पर एक रेडियो पर चलाए गए ऑडियो और वीडियो के खास हिस्से का उपयोग किया है जो रीगन ने 1987 में दिया था. इसमें कहा गया है कि विज्ञापन पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातों को "गलत तरीके से प्रस्तुत" करता है. साथ ही यह भी कहा कि फाउंडेशन देख रहा है कि वह क्या कानूनी कदम उठा सकता है.

