"डॉलर ही डॉलर होगा": ट्रंप का टैरिफ दौर शुरू, भारत पर 25% शुल्क का पहला चरण लागू हुआ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के जिन देशों पर कुछ महीने पहले टैरिफ लगाया था, वो आज यानी गुरुवार से लागू हो गया है. इन रेसिप्रोकल टैरिफ का असर सीधे तौर पर भारत के निर्यात के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल 2025 को पहली बार इन टैरिफ को लगाने की घोषणा की थी. उस दौरान उन्होंने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लागू करने को लेकर कहा कि टैरिफ की नई दरों के लागू होने से अमेरिका के पास अब डॉलर ही डॉलर होगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने की 30 तारीख को भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद 6 अगस्त को उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी. इस फैसले के बाद अब भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लागू होगा.

इसमें से 25 फीसदी टैरिफ की शुरुआत 7 अगस्त से हो रही है जबकि बाकि बचे 25 फीसदी टैरिफ को 21 दिनों के बाद लागू किया जाएगा. राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा था कि कुछ व्यापारिक साझेदार अमेरिका के साथ सार्थक व्यापार और सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर सहमत हो गए हैं या सहमत होने के कगार पर हैं.

इस प्रकार, यह व्यापार बाधाओं को स्थायी रूप से दूर करने और आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने के उनके ईमानदार इरादों का संकेत देता है. राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश में आगे कहा था कि कुछ व्यापारिक साझेदार ऐसे भी हैं जो अमेरिका के साथ बातचीत करने या आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहे हैं.