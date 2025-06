चीन में अमेरिका भी कर रहा हैकिंग! देखिए जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बीच इंटरव्यू कबूली यह बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) फॉक्स न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में यह स्वीकार करते दिखे कि अमेरिका भी चीन में हैकिंग का काम कर रहा है. पत्रकार मारिया बार्टिरोमो ने इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से सवाल किया कि चीन ने "हमारे टेलिकॉम सिस्टम को हैक कर लिया है, वे हमारी बौद्धिक संपदा की चोरी करते हैं, फेंटेनल, कोरोना जैसे मुद्दों में उनका नाम आता है. आप स्पष्ट रूप से एक बैड एक्टर के साथ कैसे बातचीत करते हैं और इकनॉमी के मुद्दे पर उन पर कैसे भरोसा करते हैं?".

ट्रंप ने बार्टिरोमो को अवाक करते हुए कहा, "आपको नहीं लगता कि हम उनके साथ ऐसा करते हैं? हम करते हैं. हम बहुत सी चीजें करते हैं."

बार्टिरोमो ने सवाल किया कि दुनिया ऐसे ही चलती है? इसपर ट्रंप ने कहा, "दुनिया इसी तरह काम करती है. यह एक गंदी दुनिया है."

"You don't think we do that to them?"



Trump casually admits on Fox News that the U.S. plays dirty too in the spy war with China. Maria Bartiromo literally threw up her hands in disbelief. pic.twitter.com/O0unB5Q06j