20/1/26... ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा, ट्रंप ने इस सोशल मीडिया पोस्ट से क्या दिया संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ग्रीनलैंड से जुड़ी पोस्ट की है. इसमें ट्रंप को ग्रीनलैंड की धरती पर यूएस फ्लैग के साथ दिखाया गया है. साथ में विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी खड़े हैं. इसमें ट्रंप ग्रीनलैंड को ऑफिशियली यूएस टैरिटरी घोषित करने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं.

US President Donald Trump posts claiming Greenland as US territory. pic.twitter.com/YcK3dIFsAz — ANI (@ANI) January 20, 2026





बता दें कि वेनेजुएला पर हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें ग्रीनलैंड पर टिक गई हैं. ट्रंप ने अब अपने इरादे साफ कर दिए हैं और अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड भेजा जा रहा है. ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे. फिलहाल अमेरिका और कई यूरोपीय देश इस मुद्दे पर आमने-सामने दिख रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है, जिसके लिए अमेरिका पिछले कई सालों से उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है.



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमकियों के बीच बार-बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत है. यही वजह है कि वो ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं. हालांकि ग्रीनलैंड ने इसका विरोध किया है और कहा है कि वो अपनी स्वायत्ता से कोई समझौता नहीं करेगा.

कहां है ग्रीनलैंड?

ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद एक द्वीप है. ग्रीनलैंड एक देश नहीं है, बल्कि ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. ग्रीनलैंड की सुरक्षा और जरूरी नीतियों की जिम्मेदारी भी डेनमार्क की है. ग्रीनलैंड की कुल आबादी सिर्फ 57 हजार है और ये काफी खूबसूरत जगह है. इनुइट समुदाय के लोग यहां हजारों सालों से रहते आए हैं, जिनकी आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है



