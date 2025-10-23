विज्ञापन
कोई राष्ट्रपति ऐसा करता है क्या... ट्रंप के मैला गिराने वाले AI पोस्ट पर फेमस एक्टर जेफ डेनियल्स ने उठाया सवाल

जब ‘नो किंग्स' के बैनर तले 70 लाख लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक AI से बना वीडियो जारी करके विवाद खड़ा कर दिया. इस वीडियो में ट्रंप फाइटर जेट उड़ाकर प्रदर्शनकारियों पर मैला गिराते दिख रहे हैं.

कोई राष्ट्रपति ऐसा करता है क्या... ट्रंप के मैला गिराने वाले AI पोस्ट पर फेमस एक्टर जेफ डेनियल्स ने उठाया सवाल
  • ट्रंप ने एक AI वीडियो शेयर किया था जिसमें वे राजा की तरह फाइटर जेट उड़ाकर प्रदर्शनकारियों पर मैला गिराते दिखे
  • एक्टर जेफ डेनियल्स ने MSNBC के शो में ट्रंप के इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए उनकी शालीनता की कमी पर टिप्पणी की
  • डेनियल्स ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति लिंकन, निक्सन, रीगन या बुश कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करते
क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप अपने पद की मर्यादा रखते हैं? यह ऐसा सवाल है जो उनके दूसरे कार्यकाल में और अधिक पूछा जाने लगा है. अमेरिका में हाल ही में जब ट्रंप के खिलाफ ‘नो किंग्स' के बैनर तले 70 लाख लोगों ने विरोध- प्रदर्शन किया तो ट्रंप ने खुद एक AI से बना वीडियो जारी करके विवाद खड़ा कर दिया. इस वीडियो में ट्रंप फाइटर जेट उड़ाकर प्रदर्शनकारियों पर मैला गिराते दिख रहे हैं. अब 'न्यूजरूम' जैसे टीवी शो और तमाम बड़ी फिल्मों में काम करने वाले दिग्गज एक्टर जेफ डेनियल्स ने एक शो में ट्रंप की इस हरकत पर सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा कि क्या लिंकन या निक्सन जैसे राष्ट्रपति पद पर रहते ऐसा कोई वीडियो शेयर करते.

चलिए पहले आपको बताते हैं कि ट्रंप ने कौन सा वीडियो शेयर किया था और फिर आपको एक्टर जेफ डेनियल्स की प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे.

ट्रंप का विवादित AI वीडियो

ट्रंप ने जो AI से जेनेरेटेड वीडियो पोस्ट किया था उसमें वो ताज पहने राजा जैसे दिखाई देते हैं और ‘किंग ट्रंप' नाम का फाइटर जेट उड़ा रहे हैं. इसके बाद वो फाइटर जेट लेकर उस जगह जाते हैं जहां सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं. यहां ट्रंप जेट की मदद से प्रदर्शनकारी जनता पर मैला गिराते हैं… वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.

 एक्टर जेफ डेनियल्स की प्रतिक्रिया

अभिनेता जेफ डेनियल्स ने मंगलवार, 21 अक्टूबर को MSNBC के "डेडलाइन: व्हाइट हाउस" शो पर आकर पर "नो किंग्स" विरोध प्रदर्शन से प्रेरित एक गीत को लाइव परफॉर्म किया. नई फिल्म "ट्रॉन: एरेस" ला रहे इस एक्टर ने अपना लिखा एक गीत "क्रेजी वर्ल्ड" परफॉर्म किया. लेकिन अपना यह गाना परफॉर्म करने से पहले, डेनियल्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से "शालीनता" की कमी के बारे में बात की, विशेष रूप से "नो किंग्स" विरोध प्रदर्शन पर ट्रंप के AI वीडियो को लेकर.

डेनियल्स ने कहा, “क्या हमें वास्तव में लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आप जानते हैं, उन्होंने जो मीम शेयर किया था उसमें वह मुकुट के साथ उड़ रहे थे और, आप जानते हैं, नीचे सभी लोगों पर वह मैला गिरा रहे थे." 

डेनियल्स ने पूछा, "क्या लिंकन कभी ऐसा करते… निक्सन कभी ऐसा नहीं करते. रीगन कभी ऐसा नहीं करते. बुश ने भी ऐसा नहीं किया होगा. मुझे लगता है कि मिडवेस्ट में लोग, जहां मैं रहता हूं... हम अपनी शालीनता और अपनी सभ्यता को महत्व देते हैं."

