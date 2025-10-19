ट्रंप 'राजा' ने जेट से लोगों पर गिराया मैला… अमेरिका में विरोध करती जनता को राष्ट्रपति का AI वाला 'गंदा जवाब'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया का जैसा प्रयोग किया है, वैसा आजतक अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया होगा. खैर ट्रंप से पहले के तमाम राष्ट्रपति के कार्यकाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस भी नहीं हुआ था कि कोई राष्ट्रपति अपनी ही जनता पर मैला फेकने का AI वीडियो पोस्ट करे. हां आपने सही सुना, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- ट्रूथ सोशल पर AI से जेनेरेटेड एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ताज पहने राजा जैसे दिखाई देते हैं और ‘किंग ट्रंप' नाम का फाइटर जेट उड़ा रहे हैं. इसके बाद वो फाइटर जेट लेकर उस जगह जाते हैं जहां सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं. यहां ट्रंप जेट की मदद से प्रदर्शनकारी जनता पर मैला गिराते हैं… वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.

ट्रंप का यह AI वीडियो उन लोगों को जवाब है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं.

दरअसल अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ‘नो किंग्स' विरोध प्रदर्शन चल रहा है. CNN ने आयोजकों के हवाले से रविवार को बताया कि नो किंग्स प्रोटेस्ट में लगभग 70 लाख प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया. इस विरोध प्रदर्शन में पूरे अमेरिका के 2,700 से अधिक शहरों और कस्बों से लोग शामिल हुए और लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध जताया. CNN के मुताबिक 'नो किंग्स प्रोटेस्ट' की शुरुआत जून में हुई थी लेकिन इस बार इससे पहले दौर की तुलना में 20 लाख अधिक लोग इसमें शामिल हुए.

कमाल की बात है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वह "राजा नहीं हैं" लेकिन AI वीडियो में उन्होंने खुद को एक राजा के रूप में चित्रित ही किया है. उन्होंने फॉक्स बिजनेस को बताया, "वे मुझे राजा बता रहे हैं. मैं राजा नहीं हूं."

ट्रंप के इस मैले वाले वीडियो में डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैरी सिसन भी शामिल दिख रहे हैं - जो अक्सर ट्रंप की आलोचना करते हैं. इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी एक AI वीडियो शेयर किया है जिसमें ट्रंप मुकुट और केप पहने हुए दिख रहे हैं, जबकि नैन्सी पेलोसी और अन्य डेमोक्रेट उनके सामने घुटने टेके हुए हैं.

यह भी पढ़ें: स्पेन के शहर में 40 दिनों तक काली बिल्ली गोद लेने पर बैन, आखिर 'काला जादू' से कैसे जुड़ा कनेक्शन