विज्ञापन
विशेष लिंक

'शांतिदूत' ट्रंप को नोबेल चाहिए तो... फ्रांस के राष्ट्रपति का इजरायल के बहाने अमेरिकी प्रेसिडेंट पर निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक धमाकेदार भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में मान्यता देने के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों को खरी- खोटी सुनाई.

Read Time: 3 mins
Share
'शांतिदूत' ट्रंप को नोबेल चाहिए तो... फ्रांस के राष्ट्रपति का इजरायल के बहाने अमेरिकी प्रेसिडेंट पर निशाना
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का इजरायल के बहाने अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना
  • फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि गाजा में युद्ध रोकने की ताकत केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास है
  • मैक्रों ने कहा कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार तभी मिल सकता है जब वो गाजा में जंग को रुकवा दें
  • ट्रंप ने UNGAमें फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मान्यता देने पर विरोध जताया, गाजा में युद्ध तुरंत रोकने की बात कही
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार, 23 सितंबर को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं, तो उन्हें गाजा में युद्ध रुकवाना होगा. न्यूयॉर्क से फ्रांस के बीएफएम टीवी से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि केवल ट्रंप के पास ही इजरायल पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव बनाने की ताकत है. यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने छापी है.

रिपोर्ट के अनुसार मैक्रों ने कहा कि मैक्रों ने कहा, "एक इंसान है जो इसके बारे में कुछ कर सकता है, और वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं. और वह हमसे ज्यादा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम उन हथियारों की सप्लाई नहीं करते हैं जिससे गाजा में युद्ध जारी हैं. हम ऐसे उपकरणों (इक्यूपमेंट) की सप्लाई नहीं करते हैं जो गाजा में युद्ध छेड़ने की अनुमति देते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा करता है."

गौरतलब है कि ट्रंप ने मंगलवार को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक धमाकेदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में मान्यता देने के लिए अपने पश्चिमी सहयोगियों को खरी- खोटी सुनाई. ट्रंप ने कहा कि ऐसा करना हमास आतंकवादियों के लिए एक इनाम होगा. ट्रंप ने कहा, "हमें गाजा में युद्ध तुरंत रोकना होगा. हमें तुरंत शांति वार्ता करनी होगी."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के भाषण पर चर्चा करते हुए मैक्रों ने कहा, "मैं इसमें शामिल एक अमेरिकी राष्ट्रपति को देखता हूं, जिन्होंने आज सुबह मंच से दोहराया: 'मैं शांति चाहता हूं. मैंने 7 जंग खत्म कराए है', जो नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं. नोबेल शांति पुरस्कार केवल तभी संभव है जब आप इस (गाजा) संघर्ष को रोकेंगे."

इजरायल, पाकिस्तान और कंबोडिया सहित कई देशों ने ट्रंप को शांति समझौते या युद्धविराम कराने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित (नॉमिनेट) किया है. ट्रंप ने खुद बार-बार कहा है कि वह इस पुरस्कार के हकदार हैं. इससे पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है.

यहां ध्यान में रखने वाली एक बात यह है कि ट्रंप भारत-पाकिस्तान जंग को रुकवाने का सरासर झूठा दावा बार-बार कर रहे हैं. भारत ने साफ-साफ कहा है कि सीजफायर की अपील पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और दोनों देश ने आपस में सीजफायर पर समझौता किया है, किसी तीसरे देश का इसमें हाथ नहीं था.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की मुस्लिम देशों के साथ ‘महाबैठक'! इजरायल के तेवरों से घबराहट, पाकिस्तान- अरब देशों ने चुना अपना मसीहा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Nobel Peace Prize, Israel Gaza War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com