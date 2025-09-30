अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए 20 प्‍वाइंट्स प्रपोजल को स्‍वीकार करने के लिए हमास को 3 से 4 दिनों तक डेडलाइन दी है. ट्रंप के इस प्रस्‍ताव में युद्धविराम, 72 घंटों के अंदर हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई, हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा से इजरायल की चरणबद्ध वापसी का प्रस्ताव है. वहीं इस प्रस्‍ताव में युद्ध के बाद के लिए एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी का भी प्रस्‍ताव है जिसका नेतृत्व स्वयं ट्रंप करेंगे.

अब बस हमास का इंतजार

व्‍हाइट हाउस में ट्रंप ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वह हमास को अपनी शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए करीब 3-4 दिन का समय देंगे. उन्होंने कहा कि बाकी सभी संबंधित पक्ष इस पर सहमत हैं और वो बस हमास का इंतजार कर रहे हैं. ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, 'सभी अरब देश इस पर सहमत हैं और सभी मुस्लिम देशों ने भी इस पर रजामंदी जताई है. इजरायल भी इस प्रस्‍ताव पर सहमत हो चुका है. हम बस हमास का इंतजार कर रहे हैं और हमास या तो इसे लागू करेगा या नहीं. अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका अंत बहुत दुखद होगा.'

हमास बोला सोचकर बताते हैं

दूसरी तरफ हमास ने मंगलवार को कहा है कि वह अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना पर विचार करके प्रतिक्रिया देगा. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही योजना का समर्थन कर चुके हैं. अभी यह साफ नहीं हो सका है कि हमास इस योजना पर सहमत होगा या नहीं. योजना में कहा गया है कि युद्ध खत्म करने के बदले हमास को आत्मसमर्पण करके हथियार डालने होंगे. इसके अलावा योजना में फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय मदद भेजने और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा भी किया गया है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल-हमास युद्ध के दौरान 66 हजार फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है.

इजरायल ने फिर किया हमला

एक तरफ शांति प्रस्‍ताव तो दूसरी ओर इजरायल ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हमला किया है. इस हमले में कम से कम 31 फिलिस्‍तीनियों की मौत हो गई है. इस बीच, गाजा में लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को खत्‍म करने के मकसद से अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर सवाल उठने लगे हैं. अल-अवदा अस्पताल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है. यह घटना तब हुई जब पीड़ित नेत्‍जारिम में मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे. नेत्‍जारिम इजरायली नियंत्रण वाला गलियारा है जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को विभाजित करता है.

