आखिर क्या है ट्रंप का प्लान?  इधर PM मोदी को बताया ‘दोस्त’, उधर रूसी तेल पर 100% टैरिफ की तैयारी!

भारत के साथ व्यापार और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? एक तरफ ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार संधि को लेकर चल रही बातचीत (India-US Trade) के सफल परिणाम की उम्मीद जता रहे हैं, पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश भी समान टैरिफ बम फोड़ें तो रूसी तेल खरीदने वाले देश- भारत और चीन पर अमेरिका दंडात्मक टैरिफ को 100 प्रतिशत तक बढ़ा देगा.

एक तरफ व्यापार वार्ता की सफलता की उम्मीद

डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच "व्यापार बाधाओं" को दूर करने के लिए बातचीत जारी है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं. मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त, प्रधान मंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!"

यह घोषणा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के कुछ सप्ताह बाद आई है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत जुर्माना भी शामिल है. इस सप्ताह की शुरुआत में, राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक घोषणा करते हुए, भारत-अमेरिका संबंधों को "बहुत विशेष संबंध" कहा था और पुष्टि की कि वह और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, उन्होंने कहा कि "चिंता की कोई बात नहीं है".

लेकिन दूसरी तरफ और टैरिफ लादने की तैयारी

डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ (EU) से भारत और चीन - दो सबसे बड़े रूसी कच्चे आयातकों - पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने में अमेरिका का साथ देने के लिए कहा है. द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन में युद्ध के लिए मॉस्को को आवश्यक फंडिंग को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन में जमा हुए वरिष्ठ अमेरिकी और यूरोपीय संघ के अधिकारियों के बीच मंगलवार को हुई बैठक में ट्रंप ने यह मांग रखी. रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप ने इस बैठक में कहा, "हम लगाने के लिए तैयार हैं, अभी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसा तभी करेंगे जब हमारे यूरोपीय साझेदार हमारे साथ आगे आएंगे."

