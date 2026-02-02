दलाई लामा ने जीता अपना पहला ग्रैमी, मेडिटेशन एल्बम के लिए जीता म्यूजिक फिल्ड का सबसे बड़ा अवॉर्ड

Grammy Awards 2026: तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीत लिया है. 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में दलाई लामा ने अपने एल्बम के लिए बेस्ट ऑडियो बुक, नैरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग के लिए यह अवॉर्ड जीता है. उनके इस एल्बम का नाम 'मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' है. ग्रैमी संगीत की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जो 'रिकॉर्डिंग एकेडमी' द्वारा हर साल कलाकारों और तकनीकी पेशेवरों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है.

दलाई लामा ने इस कैटेगरी में ग्रैमी जीतने के लिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज केतनजी ब्राउन जैक्सन को हराया. ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज हैं और इस पद पर सेवा देने वाली छठी महिला जज भी हैं.

यह भी पढ़ें: Grammys 2026 में के-पॉप डेमन हंटर्स ने रचा इतिहास, हर अपड़ेट पढ़िए यहां