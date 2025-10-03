अमेरिका और ब्रिटेन में तेजी से बढ़ा कोरोना का XFG 'स्ट्रेटस' वैरिएंट, WHO ने बताया यह कितना डरावना

ठंड के दस्तक देने के साथ अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक वैरिएंट लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है. इस वैरिएंट का नाम XFG जिसे आमतौर पर 'स्ट्रेटस' वैरिएंट भी कहा जाता है. अगर अमेरिका की बात करें तो XFG 'स्ट्रेटस' COVID-19 वैरिएंट अमेरिका के 19 राज्यों में फैल रहा है, विशेष रूप से नेवादा, यूटा, कनेक्टिकट और डेलावेयर में. 20 सितंबर को जारी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार इन 19 राज्यों के अपशिष्ट जल में यह वायरस "उच्च" या "बहुत उच्च" स्तर में मिल रहा है. वहीं BBC की रिपोर्ट के अनुसार, XFG और NB.1.8.1 वैरिएंट (जिसे निंबस के नाम से जाना जाता है) के कारण यूनाइटेड किंगडम में भी कोरोना-19 के मामले बढ़े हैं.

ब्रिटेन की सरकार ने बताया है कि, "पिछले महीने SARS-CoV-2 की हमारी जीनोमिक निगरानी में पाया गया कि 35% मामलों को XFG.3 के रूप में वर्गीकृत किया गया था, 28% को XFG के रूप में वर्गीकृत किया गया था, 11% को NB.1.8.1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था, 7% को XFG.5 के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 7% को XFG.3.4.1 के रूप में वर्गीकृत किया गया था."

कोरोना का XFG 'स्ट्रेटस' वैरिएंट कितना खतरनाक

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 25 जून को एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसमें XFG को ऐसा SARS-CoV-2 वैरिएंट माना गया था जिसको निगरानी (मॉनिटरिंग) में रखा जा रहा है.

XFG, ओमीक्रॉन को दो सब-स्ट्रेन का एक हाइब्रिड है. इसे पहली बार जनवरी 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया में पाया गया था. फिर यह विश्व स्तर पर फैल गया और सबसे प्रमुख रूप से यह अमेरिका में फैला. यह हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है और आंशिक रूप से इस वजह से वैरिएंट को थोड़ा अधिक संक्रामक माना जाता है.

उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि XFG पिछले ओमीक्रॉन वैरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन रहा है. वास्तव में, WHO का कहना है कि मौजूदा COVID-19 टीकों के इसके खिलाफ प्रभावी रहने की उम्मीद है.



इसके संक्रमण के लक्षण क्या हैं?

कुछ सामान्य लक्षणों यह हैं- गले में खराश, खांसी, बंद नाक या नाक बहना, बुखार या ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली, उल्टी या दस्त.