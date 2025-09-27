विज्ञापन
US Violence: कोलंबियाई राष्ट्रपति पर यूएस में 'हिंसा भड़काने' का आरोप, वीजा रद्द

कोलंबियाई मीडिया ने बताया कि राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो शुक्रवार रात न्यूयॉर्क से बोगोटा के लिए रवाना हो चुके थे. पेट्रो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में थे, जहां उन्होंने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की और मंगलवार को अपने संबोधन में कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों की आपराधिक जांच की मांग की.

वामपंथी नेता पेट्रो के शासनकाल में इनके रिश्ते खराब हो गए हैं...
  • अमेरिकी ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा उनके अमेरिकी सैनिकों को भड़काने के आरोप में रद्द किया.
  • पेट्रो ने न्यूयॉर्क में सैनिकों से ट्रंप के आदेश का उल्लंघन करने, मानवता के आदेश का पालन करने का आह्वान किया.
  • पेट्रो UN महासभा में ट्रंप प्रशासन की आलोचना करते हुए कैरिबियन में अमेरिकी हमलों की आपराधिक जांच की मांग की.
वाशिंगटन:

अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द करने का ऐलान किया. उन पर न्यूयॉर्क में अमेरिकी सैनिकों को भड़काने का आरोप लगाया गया है. विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज (स्थानीय समयानुसार) सुबह, कोलंबियाई राष्ट्रपति (एटपेट्रोगुस्तावो) न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर खड़े होकर अमेरिकी सैनिकों से आदेशों का उल्लंघन करने और हिंसा भड़काने का आग्रह कर रहे थे." इसमें आगे कहा गया, "हम पेट्रो की लापरवाह और भड़काऊ कार्रवाइयों के कारण उनका वीजा रद्द कर देंगे."

पेट्रो ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मेगाफोन के जरिए एक बड़ी भीड़ के सामने स्पेनिश में दिए भाषण का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके अनुवादक ने 'दुनिया के देशों' से 'अमेरिका से भी बड़ी' सेना के लिए सैनिकों का योगदान देने का आह्वान किया. पेट्रो ने कहा, "इसलिए, यहां न्यूयॉर्क से, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के सभी सैनिकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी राइफलें मानवता पर न तानें. ट्रंप के आदेश का उल्लंघन करें! मानवता के आदेश का पालन करें!"

कोलंबियाई मीडिया ने बताया कि पेट्रो शुक्रवार रात न्यूयॉर्क से बोगोटा के लिए रवाना हो चुके थे. पेट्रो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में थे, जहां उन्होंने ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना की और मंगलवार को अपने संबोधन में कैरिबियन में कथित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों की आपराधिक जांच की मांग की. पेट्रो ने कहा कि हमलों में निहत्थे 'गरीब युवा' मारे गए - कुल मिलाकर एक दर्जन से अधिक - लेकिन वाशिंगटन का कहना है कि ये कार्रवाई वेनेज़ुएला के तट पर अमेरिका के मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है, जिसके राष्ट्रपति वाशिंगटन पर कार्टेल चलाने का आरोप लगाते हैं.

ट्रंप ने दक्षिणी कैरिबियन में आठ युद्धपोत और एक पनडुब्बी भेजी है, और वर्षों में अमेरिका की इस सबसे बड़ी तैनाती ने वेनेज़ुएला में आक्रमण की आशंकाएं बढ़ा दी हैं. पेट्रो (जिनका देश दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक है) ने कहा कि उन्हें संदेह है कि अमेरिकी नाव हमलों में मारे गए कुछ लोग कोलंबियाई थे.  पिछले हफ्ते, ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी के रूप में मान्यता रद्द कर दी, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगाने से परहेज किया.

ये देश ऐतिहासिक रूप से सहयोगी रहे हैं, लेकिन कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता पेट्रो के शासनकाल में इनके रिश्ते खराब हो गए हैं. इसके गृह मंत्री, अरमांडो बेनेडेटी ने शुक्रवार रात एक्स पर लिखा कि पेट्रो के बजाय इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीजा रद्द किया जाना चाहिए था. "लेकिन चूंकि साम्राज्य उनकी रक्षा करता है, इसलिए वह उस एकमात्र राष्ट्रपति पर अपना गुस्सा निकाल रहा है जो उन्हें उनके मुंह पर सच बताने में सक्षम था."

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
