बच्चों की 'फौज' बनाना चाहते हैं एलन मस्क, जापानी महिला को भेजा स्पर्म: रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 में मस्क के 13वें बच्चे को जन्म देने वाली 26 साल की कंजर्वेटिव इंफ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर ने कहा कि उन्हें मस्क से बच्चों की फौज बनाने की इच्छा के बारे में चर्चा करते हुए कई मैसेज मिले. एक मैसेज में, एलन मस्क ने कथित तौर पर कहा, "I want to knock you up again." साथ ही मस्क ने कथित तौर पर "सर्वनाश से पहले सेना-स्तर तक पहुंचने" के लिए सरोगेट्स के उपयोग का सुझाव दिया.