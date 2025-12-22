चीन ने अमेरिका के खिलाफ खोला एक और मोर्चा,बोला- वेनेजुएला पर दादागिरी नहीं चलेगी

चीन ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करने की कड़ी निंदा की और कहा कि यह मनमानी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 20 दिसंबर को अमेरिकी तटरक्षक बल द्वारा एक तेल टैंकर को जब्त किए जाने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये टिप्पणियां कीं. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दावा किया था कि यह टैंकर तथाकथित गुप्त बेड़े का था. लिन ने कहा कि अमेरिका द्वारा विदेशी जहाजों को मनमाने ढंग से जब्त करना अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है.

एकतरफा दादागिरी का विरोध

लिन ने कहा, “चीन अंतरराष्ट्रीय कानून में आधारहीन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत न किए गए अवैध एकतरफा प्रतिबंधों का हमेशा विरोध करता है. यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले, अन्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा पर अतिक्रमण करने वाले या एकतरफा दादागिरी करने वाले किसी भी कार्य का भी विरोध करता है.”

लिन ने आगे कहा कि वेनेजुएला को अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने का अधिकार है, और चीन का मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय वेनेजुएला के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के रुख को समझता है और उसका समर्थन करता है.

अमेरिका-वेनेजुएला विवाद

हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के निकटवर्ती जलक्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह निकोलस मादुरो सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था. उन्होंने वेनेजुएला में आने-जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण और संपूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया, जो सीधे तौर पर वेनेजुएला की आर्थिक जीवनरेखा को निशाना बना रहा है.

मादुरो ने इसकी कड़ी निंदा की और अमेरिका पर कैरिबियन में आपराधिक नौसैनिक डकैती का एक नया युग शुरू करने का आरोप लगाया.

चीन क्यों कूदा बीच में

वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दशकों से कराकास के साथ उसके घनिष्ठ रणनीतिक संबंध रहे हैं. चीन और रूस वेनेजुएला के दो प्रमुख साझेदार हैं. चीन वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, और खबरों के अनुसार बीजिंग ने वेनेजुएला को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण और तेल समर्थित क्रेडिट लाइनें प्रदान की हैं.

चीनी थिंक टैंक 'थिंक चाइना' की एक रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला 2010 से 2020 के बीच चीनी विकास निधि प्राप्त करने वाले शीर्ष तीन देशों में से एक है, साथ ही अमेरिका को चीन द्वारा बेचे गए हथियारों का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा भी वेनेजुएला को ही मिला है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन द्वारा वेनेजुएला पर डाला जा रहा दबाव केवल मादुरो को सत्ता से हटाने तक ही सीमित नहीं है. टैंकरों को जब्त करके और नाकाबंदी लागू करके, अमेरिका अपना क्षेत्रीय वर्चस्व स्थापित कर रहा है, चीन के प्रभाव को चुनौती दे रहा है और चेतावनी भरे संकेत भेज रहा है.