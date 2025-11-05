विज्ञापन
विशेष लिंक

टेस्ला से पहले चीन ने उड़ने वाली कारों का शुरू किया ट्रायल प्रोडक्शन, 2026 में होंगी लॉन्च

रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी उत्पादन क्षमता अपनी तरह के किसी भी कारखाने से सबसे अधिक है. संयंत्र के पूरी तरह चालू होने के बाद हर 30 मिनट में एक उड़ने वाली कार को ‘असेंबल’ किया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
टेस्ला से पहले चीन ने उड़ने वाली कारों का शुरू किया ट्रायल प्रोडक्शन, 2026 में होंगी लॉन्च

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनी एक्सपेंग की सहयोगी कंपनी एक्सपेंग एयरोहट ने सोमवार को बड़े पैमाने पर उड़ने वाली कार बनाने के लिए दुनिया के पहले ‘इंटेलिजेंस' कारखाने में परीक्षण उत्पादन शुरू किया. यह अगली पीढ़ी के परिवहन के व्यावसायीकरण में एक उपलब्धि है.

प्लांट में शुरू हुआ प्रोडक्शन

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण चीन के गुआंगदोंग प्रांत की राजधानी गुआंगझोउ के हुआंगपु जिले में स्थित 120,000 वर्ग मीटर के इस संयंत्र ने पहले ही अपने मॉड्यूलर फ्लाइंग कार ‘लैंड एयरक्राफ्ट कैरियर' का पहला अलग हो सकने वाला इलेक्ट्रिक विमान तैयार कर लिया है.

इस सुविधा को 10,000 अलग किए जा सकने वाले विमान मॉड्यूल की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए तैयार किया गया है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 5,000 इकाइयों की होगी.

रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी उत्पादन क्षमता अपनी तरह के किसी भी कारखाने से सबसे अधिक है. संयंत्र के पूरी तरह चालू होने के बाद हर 30 मिनट में एक उड़ने वाली कार को ‘असेंबल' किया जाएगा.

अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स ने टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के हवाले से कहा कि अमेरिकी पॉडकास्टर जो रोगन ने प्रौद्योगिकी के बारे में विशिष्ट जानकारी मांगी थी जैसे कि क्या मोटर वाहन में ‘रिट्रैक्टेबल विंग' होगा, लेकिन मस्क ने बस इतना कहा कि यह अनावरण ‘‘अब तक का सबसे यादगार उत्पाद अनावरण'' हो सकता है.

मस्क ने कहा ‘‘उम्मीद है'' कि कार का अनावरण ‘‘कुछ महीनों में''

एक अन्य अमेरिकी कंपनी एलेफ एयरोनॉटिक्स ने हाल ही में अपनी उड़ने वाली कार का परीक्षण किया है और घोषणा की है कि इसका व्यावसायिक उत्पादन जल्द ही शुरू होगा.

एलेफ एयरोनॉटिक्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जिम डूखोवनी ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनकी कंपनी को पहले ही एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के ‘प्री-बुकिंग' ऑर्डर मिल चुके हैं.

ये चालक द्वारा संचालित कारें होंगी जिनके पास ‘ड्राइविंग लाइसेंस' के अलावा हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस भी होगा.

लगभग 5,000 उड़ने वाली कार के ऑर्डर हासिल हुए

एक्सपेंग ने कहा कि उसने अपने उत्पाद के पेश होने के बाद से लगभग 5,000 उड़ने वाली कार के ऑर्डर हासिल किए हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं आपूर्ति 2026 में शुरू होने वाली है.

चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन (सीपीसीए) के आंकड़ों के अनुसार, चीन के 50 से अधिक ईवी विनिर्माताओं ने वर्ष के पहले आठ महीनों में कुल 20.1 लाख शुद्ध इलेक्ट्रिक और ‘प्लग-इन हाइब्रिड' वाहनों का विदेशों में निर्यात किया जो एक वर्ष पहले इसी अवधि की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है. इसके लिए कैची हेडलाइन बनाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Flying Cars, Flying Cars, China Flying Cars Trial Production, China, Tesla
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com