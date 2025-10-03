विज्ञापन
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छोटे, कम चर्चित शहर कुछ चीनी पर्यटकों के लिए लोकप्रिय अवकाश स्थल बन रहे हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, वीजा-मुक्त नीतियों और मुफ्त घरेलू राजमार्ग यात्रा के कारण इस सप्ताह शुरू होने वाली विस्तारित अवकाश अवधि के दौरान यात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.

चीन की राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में पर्यटकों की संख्या में उछाल ने खींचा विदेशी मीडिया का ध्यान
  • चीन के राष्ट्रीय दिवस पर 33 करोड़ से अधिक यात्रियों ने यात्रा की, जो देश में पर्यटन की बढ़ती मांग को दिखाता है
  • राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ने एक दिन में 2.31 करोड़ यात्रियों को सेवा दी, जो पिछले वर्ष के रिकॉर्ड से अधिक है
  • आठ दिनों तक चलने वाली छुट्टियां राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद उत्सव के मेल से पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं
बीजिंग:

चीन के राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु उत्सव की छुट्टियों के पहले दिन यानी 1 अक्टूबर को चीन में 33 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया. यूरोपीय वेबसाइट मॉडर्न डिप्लोमेसी पर प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि चीन की राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के पहले दिन, राष्ट्रीय रेल नेटवर्क ने लगभग 2.31 करोड़ यात्रियों को सेवा दी, जिसने एक दिन का नया रिकॉर्ड बनाया और पिछले साल के लगभग 2.14 करोड़ यात्रियों के रिकॉर्ड को पार कर लिया.

लेख में कहा गया है कि पर्यटकों की यह रिकॉर्ड संख्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग और आर्थिक स्वास्थ्य के बैरोमीटर के रूप में देखी जा रही है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी आठ दिनों तक चलेगी, जो पारंपरिक चीनी मध्य-शरद उत्सव के साथ मेल खाती है, जो पारंपरिक रूप से चीन के सबसे व्यस्त पर्यटन सत्रों में से एक है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि छोटे, कम चर्चित शहर कुछ चीनी पर्यटकों के लिए लोकप्रिय अवकाश स्थल बन रहे हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, वीजा-मुक्त नीतियों और मुफ्त घरेलू राजमार्ग यात्रा के कारण इस सप्ताह शुरू होने वाली विस्तारित अवकाश अवधि के दौरान यात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल के अवकाश, राष्ट्रीय दिवस और मध्य-शरद उत्सव को मिलाकर, पिछले साल की तुलना में पर्यटकों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो सकती है. अमेरिकी वेबसाइट ट्रेवल एंड टूरिज्म वर्ल्ड ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय दिवस अवकाश के आगमन के साथ, चीन में घरेलू पर्यटन में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई है. चीन का व्यापक हाई-स्पीड रेल नेटवर्क कई घरेलू यात्रियों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन बन गया है और रेल बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

वेबसाइट ने एक यात्रा रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि रेल बुकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि कोविड-19 महामारी के बाद चीन के पर्यटन उद्योग में सुधार का संकेत है. हाई-स्पीड रेल प्रणाली पर्यटकों को लोकप्रिय स्थलों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. रिपोर्ट में चीन के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को चीनी पर्यटन उद्योग की जीवन रेखा बताया गया है और राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रा में वृद्धि को इसकी सफलता का प्रमाण बताया गया है.

