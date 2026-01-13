विज्ञापन
Are You Dead? चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया यह ऐप, हर दो दिन में पूछता है- मर तो नहीं गए

China Most Viral APP: चीन में एक ऐप तेजी से वायरल हुआ है जिसका काम सिर्फ यह जानना है कि आप जिंदा तो हैं.

  • चीन में एक नया ऐप 'Are You Dead?' तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जो यूजर जिंदा है या नहीं, इसकी पुष्टि करता है
  • यूजर को हर दो दिन में जिंदा होने की पुष्टि करनी होती है, नहीं तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को सूचना भेजी जाती है
  • चीन में अकेले रहने वालों की संख्या बढ़ रही है. साल 2030 तक लगभग 20 करोड़ लोग अकेले घर में रहने की संभावना है
अपने साए से चौंक जाते हैं
उम्र गुज़री है इस क़दर तन्हा

गुलजार साहब का यह मशहूर शेर आज के दौर के इंसानों पर एकदम सटीक बैठता है. अब चीन से आई एक खबर ने साबित कर दिया है कि आज का इंसान कितना तन्हा है. दरअसल चीन में एक ऐप तेजी से वायरल हुआ है जिसका काम सिर्फ यह जानना है कि आप जिंदा तो हैं. इस ऐप का क्रेज ऐसा है कि यह चीन में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बन गया है. 

इस ऐप का नाम है- Are You Dead? इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है. इसे बस यह जानना है कि आप मर तो नहीं गए. आपको हर दो दिन में इसे बताना होता है कि मैं जिंदा हूं. अगर आपने दो दिन में इस ऐप पर बने एक बड़े बटन पर क्लिक नहीं किया तो यह आपके बताए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट (माता-पिता, पार्टनर या दोस्त, कोई भी हो सकता है) को मैसेज भेज देगा. उन्हें सूचित करेगा कि आप मुसीबत में हो सकते हैं.

चीन में बड़ी है तन्हाई

खास बात है कि पिछले साल मई में जब इस ऐप को लॉन्च किया गया था, तब इसको लेकर कोई क्रेज देखने को नहीं मिला. लेकिन हाल के हफ्तों में इस पर चीनी लोगों का ध्यान गया है और कई युवा, जो चीनी शहरों में अकेले रहते हैं, इसे बड़ी संख्या में डाउनलोड कर रहे हैं. इसने इसे देश में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पेड ऐप बना दिया है.

चीन के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक चीन में 20 करोड़ लोग अकेले घर में रहेंगे. ऐसे ही लोगों को इस ऐप के जरिए टारगेट किया गया है. चाहे आप अकेले रहने वाले कोई कर्मचारी हों या घर से दूर रहने वाले स्टूडेंट, या अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका कोई इंसान, इस ऐप के जरिए इन लोगों को एक सहारा मिला है, मुश्किल वक्त में अपनों को सूचना देने का जरिया मिला है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा, "जो लोग अपने जीवन के किसी भी चरण में अकेले रहते हैं, उन्हें कुछ इस तरह की आवश्यकता होती है, जैसे इंटोवर्ट लोग, डिप्रेशन में रहने वाले लोगों, बेरोजगारों और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले लोग." 

दूसरे यूजर ने कहा, "डर है कि अकेले रहने वाले लोग बिना किसी के ध्यान दिए मर जाएंगे, मदद के लिए बुलाने वाला कोई नहीं होगा. मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है, अगर मैं अकेला मर गया, तो मेरा शव कौन उठाएगा?"

