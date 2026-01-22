विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन में इसी साल बिकेंगी उड़ने वाली कार, प्री-बुकिंग के लिए मची होड़, कीमत भी जान लीजिए

China Flying Car: GOVY की उड़ने वाली कारों का नाम AirCab है और यह चीन की पहली बड़े पैमाने पर बनाई गई फ्लाइंग कार है.

Read Time: 2 mins
Share
चीन में इसी साल बिकेंगी उड़ने वाली कार, प्री-बुकिंग के लिए मची होड़, कीमत भी जान लीजिए
China Flying Car: चीन में इसी साल बिकेंगी उड़ने वाली कार
  • चीन में इसी साल पहली उड़ने वाली कारों की डिलीवरी शुरू हो सकती है
  • चीन में उड़ने वाली कार बनाने वाली 7 कंपनियां इस साल के अंत तक डिलीवरी शुरू करने की तैयारी कर रही हैं
  • चीन की स्थानीय सरकारें कम ऊंचाई वाले हवाई यात्रा व्यवसायों के नियमों को ढीला करने की योजना बना रही हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

China Flying Car: चीन उड़ने वाली कारों को बनाने और मार्केट में उतारने के बेहद करीब है. चीन इसी साल यानी 2026 में ही अपनी पहली उड़ने वाली कार से यात्रियों को ले आना, ले जाना शुरू कर सकता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इन कारों की डिलीवरी इसी साल हो सकती है. चीनी सरकार का समर्थन और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL या उड़ने वाली कार) वाहन बनाने वाली कंपनियों की बढ़ती पाइपलाइन देश के इस सपने को वाणिज्यिक वास्तविकता के करीब ले आई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि CCID ​​कंसल्टिंग के अनुसार, उड़ने वाली कार बनाने वाली 7 कंपनियों को इस साल के खत्म होने से पहले डिलीवरी शुरू करने की उम्मीद है. शंघाई, शेन्जेन और चोंगकिंग सहित चीन की स्थानीय सरकारें भी कम ऊंचाई वाले हवाई यात्रा व्यवसायों के नियमों को ढीला करने की तैयारी कर रही हैं. ऐसा करने से हवा में उड़ने वाली कारों से यात्री सेवाओं का रास्ता साफ हो सकेगा.

पहले ही दिए जा चुके हैं हजारों ऑर्डर

रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकारी कार निर्माता कंपनी, जीएसी की फ्लाइंग कार बनाने वाली यूनिट GOVY ने कहा कि उसने 3.3 बिलियन युआन (474 मिलियन अमेरिकी) से अधिक मूल्य के 2,000 ऑर्डर पहले ही मिल गए हैं. विश्लेषकों ने कहा कि इस घोषणा से यह विश्वास मजबूत हुआ है कि फ्लाइंग कारों का कमर्शियल ऑपरेशन उम्मीद से जल्दी शुरू हो सकता है.

GOVY की उड़ने वाली कारों का नाम AirCab है और यह चीन की पहली बड़े पैमाने पर उत्पादित फ्लाइंग कार है. प्री-ऑर्डर के लिए इसकी कीमत लगभग 1.68 से 1.69 मिलियन RMB (लगभग 2.15 करोड़ रुपए) है.

Latest and Breaking News on NDTV

चीन के मौजूदा नियमों के तहत, वाहनों को यात्रियों को ले जाने और कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र - 1,000 मीटर से नीचे वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति है. ड्रोन जैसी उड़ने वाली कारों को चीन में रोड़ पर होने वाली भीड़भाड़ से बचने के तरीके के रूप में पेश किया जा रहा है. हालांकि अभी ज्यादातर कम ऊंचाई वाली हवाई यात्रा सेवाएं कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए होंगी. रेगुलर यात्रा के लिए उड़ने वाली कारों के इस्तेमाल से पहले उससे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने, डिलिवरी पहुंचाने और पुलिस सर्विलांस जैसे काम लेने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China, China Flying Car, Flying Car
Get App for Better Experience
Install Now