कौन है चीन का सबसे बड़ा कर्जदार? जिगरी यार पाकिस्तान नहीं, सबसे बड़े 'दुश्मन' पर लुटाई दौलत

जो देश सालों से दूसरों को चेतावनी देता रहा है कि वे चीन के सरकारी बैंकों से लोन लेने पर भरोसा न करें, उसने ही चीन से सबसे अधिक लोन लिया है. चीन से सबसे अधिक लोन लेने वाला देश पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं, खुद को दुनिया का बादशाह बताने वाला अमेरिका ही है. चीन के सरकारी बैंकों ने पिछले 25 सालों में अमेरिकी व्यवसायों में 200 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इनमें से कई लोनों को गुप्त रखा गया है क्योंकि पैसा सीधे चीन से अमेरिका नहीं गिया. इस पैसे को केमैन द्वीप, बरमूडा, डेलावेयर और अन्य जगहों पर शेल कंपनियों के जरिए अमेरिका भेजा गया है, जिसकी वजह से ये पैसा चला कहां से था, वो ही अस्पष्ट हो गया. यह खुलासा अमेरिका के वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज के रिसर्च लैब, एडडाटा ने किया है.

एडडाटा की रिसर्च के अनुसार अधिक चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश कर्ज के जरिए चीनी कंपनियों ने अमेरिकी व्यवसायों में हिस्सेदारी खरीदी है. इनमें से कई कंपनियां अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थीं. जिनमें एक रोबोटिक्स निर्माता, एक सेमीकंडक्टर कंपनी और एक बायोटेक फर्म शामिल थी.

रिपोर्ट में पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और परिष्कृ लोन नेटवर्क पाया गया. लोन का यह जाल विकासशील देशों से लेकर यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और अन्य अमेरिकी सहयोगियों सहित अमीर देशों तक फैला हुआ है.

न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस के पूर्व निवेश सलाहकार विलियम हेनागन ने कहा, "चीन शतरंज खेल रहा है जबकि बाकी लोग चेकर्स खेल रहे थे." उन्हें चिंता है कि छिपे हुए लोन ने चीन को अमेरिकी प्रौद्योगिकियों पर पूरा कंट्रोल दे दिया है. उन्होंने कहा, "युद्ध इस आधार पर जीते या हारे जाएंगे कि आप अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण उत्पादों को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं."

कुल मिलाकर, एडडाटा रिपोर्ट में पाया गया कि चीन ने 2000 से 2023 तक दुनिया भर में 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का लोन दिया, जो पिछले अनुमानों से दोगुना है.

