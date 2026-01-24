बच्चों ने 911 डायल कर बुलाई पुलिस, अमेरिका में पत्नी समेत तीन रिश्तेदारों को मारने वाला विजय कुमार कौन?

अमेरिका में रह रहे एक भारतीय परिवार पर शुक्रवार की सुबह उस वक्त भयावह ट्रेजडी टूट पड़ी, जब घरेलू विवाद ने खूनखराबे का रूप ले लिया. जॉर्जिया राज्य के लॉरेंसविले शहर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति विजय कुमार ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और तीन रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात के वक्त घर में बच्चे भी मौजूद थे, जिनमें से एक ने हिम्मत दिखाते हुए 911 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.

घर में मौजूद थे बच्चे, अलमारी में छिपकर बचाई जान

पुलिस के मुताबिक, फायरिंग होते ही घर में मौजूद तीन बच्चे डर के मारे अलमारी (क्लोसेट) में छिप गए. इन्हीं में से 12 साल के एक बच्चे ने 911 डायल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी. बच्चे द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई.

We are deeply grieved by a tragic shooting incident linked to an alleged family dispute, in which an Indian national was among the victims. The alleged shooter has been arrested, and all possible assistance is being extended to the bereaved family.@MEAIndia @IndianEmbassyUS — India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026

फायरिंग में किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई. बाद में एक परिजन बच्चों को अपने साथ ले गए.

2:30 बजे सुबह हुई वारदात, चार लोगों की मौत

Gwinnett County Police के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 2:30 बजे (स्थानीय समय) पुलिस को लॉरेंसविले के 1000 ब्लॉक, ब्रुक आइवी कोर्ट में गोली चलने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को घर के अंदर चार वयस्कों के शव मिले, जिन पर गोलियों के निशान थे.

मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है-

मीनू डोगरा (43)- विजय कुमार की पत्नी

गौरव कुमार (33)

निधि चंदर (37)

हरीश चंदर (38)

सभी मृतक भारतीय मूल के बताए गए हैं.

Title: Homicide - Brook Ivy Court

Date: Jan. 23, 2026



Gwinnett County Police are investigating a shooting that resulted in the deaths of four individuals.



On Jan. 23, 2026, at approximately 2:30 a.m., officers were dispatched to the 1000 block of Brook Ivy Court in… pic.twitter.com/MT3FchbXB6 — Gwinnett County Police (@GwinnettPd) January 23, 2026

बच्चों के सामने रिश्तेदारों के घर गया था दंपति

पुलिस के अनुसार, वारदात से पहले मीनू डोगरा और विजय कुमार के बीच बहस हुई थी. इसके बाद दोनों अपने 12 साल के बच्चे के साथ लॉरेंसविले स्थित उस घर पहुंचे, जहां उनके रिश्तेदार रहते थे. उस घर में दो अन्य बच्चे (एक 10 साल और दूसरा 7 साल का) भी मौजूद थे. कुछ ही देर बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और गोलीबारी शुरू हो गई.

कौन है विजय कुमार?

51 वर्षीय विजय कुमार को घटना के कुछ ही समय बाद घर से थोड़ी दूरी पर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

विजय कुमार पर लगाए गए आरोप-

चार मामलों में एग्रेवेटेड असॉल्ट

चार मामलों में फेलनी मर्डर

चार मामलों में मेलिस मर्डर

बच्चों के साथ क्रूरता (पहली डिग्री) का एक मामला

बच्चों के साथ क्रूरता (तीसरी डिग्री) के दो मामले

फिलहाल आरोपी के बारे में और कोई व्यक्तिगत जानकारी पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की है.

भारतीय दूतावास ने जताया शोक

अटलांटा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख जताया है. पोस्ट में कहा गया, 'हम एक दुखद फायरिंग घटना से बेहद आहत हैं, जो कथित पारिवारिक विवाद से जुड़ी है और जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है.'

घरेलू विवाद बताया जा रहा कारण, जांच जारी

पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई अन्य संदिग्ध फरार नहीं है और यह पूरी तरह से घरेलू विवाद से जुड़ी घटना प्रतीत होती है. हालांकि, विवाद किस बात पर हुआ, अचानक इतनी गंभीर स्थिति क्यों बनी और फायरिंग तक नौबत कैसे पहुंची.

इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेंगे. फिलहाल Gwinnett County Police मामले की गहन जांच कर रही है.