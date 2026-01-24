अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी समेत 3 रिश्तेदारों को गोली मारी, अलमारी में छिपे बच्चे और घुमाया पुलिस को फोन

अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक भारतीय मूल के शख्स ने अपनी पत्नी और तीन रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी. तीन बच्चों ने अलमारी में छिपकर अपनी जान बचाई. हमलावर की पहचान 51 साल के विजय कुमार के तौर पर हुई है और उसकी पत्नी का नाम मीमू डोगरा है. उनके तीन रिश्तेदारों निधि चंदन, हरीश चंदर और गौरव कुमार की भी हत्या की गई है. पत्नी और तीन रिश्तेदारों की घर में गोली मारकर हत्या करने के आरोप में विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है. गोलीबारी के समय कुमार के तीन बच्चे अलमारी में छिप गए थे और इस कारण जान बचाने में कामयाब रहे. लॉरेंसविले शहर में गुरुवार रात को हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि घटना के दौरान तीन बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे.

We are deeply grieved by a tragic shooting incident linked to an alleged family dispute, in which an Indian national was among the victims. The alleged shooter has been arrested, and all possible assistance is being extended to the bereaved family.@MEAIndia @IndianEmbassyUS — India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने क्या बताया

अटलांटा स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर जानकारी दी. दूतावास ने कहा, पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद की जा रही है. घरेलू विवाद से जुड़ी इस दुखद गोलीबारी की घटना से हम दुखी हैं. हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को मदद दी जा रही है.

ये भी पढ़ें : 15 राज्य, 18 करोड़ लोग और -48 डिग्री टेंपरेचर... अमेरिका में बर्फ वाली 'सुनामी' से सन्नाटा

मीडिया में क्या छपा

‘फॉक्स5 अटलांटा' की खबर के अनुसार संदिग्ध की पहचान अटलांटा निवासी 51 साल के विजय कुमार के रूप में हुई है. ग्विनेट काउंटी पुलिस के अनुसार, मरने वालों की पहचान कुमार की पत्नी मीमू डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरीश चंदर (38) के तौर पर हुई है. खबर में कहा गया है कि हमलावर पर हत्या, बच्चों के साथ क्रूरता जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है.

बच्चों ने अलमारी में छिप बचाई जान

गुरुवार देर रात लगभग ढाई बजे (स्थानीय समय के अनुसार) ब्रुक आइवी कोर्ट के 1000 ब्लॉक से पुलिस को एक सूचना मिली. रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों को घर के अंदर चार वयस्कों के शव मिले जिनमें से सभी के शरीर पर गोली लगने के निशान थे. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने के समय तीन बच्चे मौजूद थे. अपनी सुरक्षा के लिए बच्चे एक अलमारी में छिप गए.

बच्चे ने किया पुलिस को फोन

जांच अधिकारियेां ने बताया कि बच्चों में से एक ने किसी तरह 911 पर फोन करके महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसके बाद पुलिस अधिकारी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए. बच्चे सुरक्षित थे और बाद में उनके परिवार का एक सदस्य उन्हें अपने साथ ले गया.