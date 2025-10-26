LIVE: छठ महापर्व का आज दूसरा दिन, ऐसे करें खरना पूजा तो मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

छठ पूजा का आज दूसरा दिन है. खरना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. व्रती रविवार शाम को सूर्यास्त के बाद खरना पूजन करेंगे. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी मंगलवार सुबह वासुदेव घाट पर छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव आज कटिहार, अररिया और किशनगंज में चुनावी सभाएं करेंगे. एंट्री टैरिफ विज्ञापन से गुस्साए ट्रंप ने कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, दिसके बाद कनाडा को टोटल 45 प्रतिशत टैरिफ चुकाना होगा. वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दो दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं.

