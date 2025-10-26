विज्ञापन
विशेष लिंक

LIVE: छठ महापर्व का आज दूसरा दिन, ऐसे करें खरना पूजा तो मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद

LIVE: बेतिया से BJP सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से 10 करोड़ रुपये की रंगदारी नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की दी धमकी दी गई है.

Read Time: 1 min
Share
LIVE: छठ महापर्व का आज दूसरा दिन, ऐसे करें खरना पूजा तो मिलेगा छठी मैया का आशीर्वाद
देश-दुनिया का हर अपडेट.
नई दिल्ली:

छठ पूजा का आज दूसरा दिन है. खरना की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. व्रती रविवार शाम को सूर्यास्त के बाद खरना पूजन करेंगे. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी मंगलवार सुबह वासुदेव घाट पर छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तेजस्वी यादव आज कटिहार, अररिया और किशनगंज में चुनावी सभाएं करेंगे.  एंट्री टैरिफ विज्ञापन से गुस्साए ट्रंप ने कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने  का ऐलान किया है, दिसके बाद कनाडा को टोटल 45 प्रतिशत टैरिफ चुकाना होगा. वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दो दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं.

LIVE BLOG...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhath Puja, Kharna, PM Modi, Us Canada Trade War, US Canada Tariff War
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com