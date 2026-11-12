'सायोनारा...' 70 के दशक में जिस शब्द से गाना हुआ था हिट, उसे 'अशुभ' क्यों मानते हैं जापानी?

वो साल था 1966. एक फिल्म आई 'लव इन टोक्यो'. आशा पारेख और जॉय मुखर्जी अभिनीत इस फिल्म में एक गीत था सायोनारा... सायोनारा वादा निभाऊंगी सायोनारा. ये गाना भारत के हर गली-मोहल्ले-गांव में बजता रहता था. इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग जापान में हुई थी. साथ ही ये भारत की दूसरी फिल्म थी, जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी और पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग जापान में हुई थी. इससे पहले राज कपूर की साल 1964 में आई फिल्म संगम की शूटिंग विदेश में हुई थी. सायोनारा गाना आज भी रेडियो पर सुनाई दे जाता है. मगर क्या आप जानते हैं कि सायोनारा का मतलब क्या होता है?

इसके लिए आपको कोई 'एनिमे ओटाकू' (एनिमे का बहुत बड़ा प्रशंसक) होने की ज़रूरत नहीं है, न ही माचा और वाग्यू के शौकीन 'फूडी' होने की, और न ही भाषा विज्ञान के ऐसे दीवाने होने की जिसे पता हो कि जापानी भाषा में 'सायोनारा' का मतलब 'अलविदा' होता है. स्पेनिश शब्द 'लोको' और फ्रेंच शब्द 'मेर्सी' की तरह, 'सायोनारा' भी दुनिया भर में इतना मशहूर है कि जिन लोगों का जापान की संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है, वे भी इसका मतलब आसानी से समझ जाते हैं.

तो जापानी लोग क्यों नहीं बोलते

फिर भी, जापान में रहते हुए, आप शायद ही कभी किसी को सच में 'सायोनारा' कहते हुए सुनेंगे. सिवाय स्कूलों के, जहां स्टूडेंट स्कूल खत्म होने पर अपने शिक्षकों से ऐसा कहते हैं. अगर 'सायोनारा' का इस्तेमाल आम तौर पर नहीं होता, तो ये गाना जापान से क्यों जोड़ा गया. सबसे बड़ी बात तो ये कि जापान में लोग अपनी बातचीत कैसे खत्म करते हैं? क्या बातचीत खत्म होने पर लोग बस चुपचाप चले जाते हैं? और क्या जापानी संस्कृति में 'बिना कहे समझ लेने' की अहमियत इतनी ज्यादा है कि आपको खुद ही मान लेना चाहिए कि सामने वाले ने अपने मन में आपको अलविदा कह दिया है?

जी नहीं, ऐसा नहीं है. जापानी भाषा में ऐसे कई अन्य शब्द और वाक्यांश हैं जो रोजमर्रा की ज्यादातर स्थितियों में 'सायोनारा' की जगह लेते हैं. दोस्तों या साथियों के साथ बातचीत खत्म करते समय 'अलविदा' कहने का एक बहुत आम तरीका है 'जा' , जिसका मतलब होता है 'अगर' या 'तो'. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक तार्किक कारण है. दरअसल, यह 'सोर जा' का छोटा रूप है, जिसका मतलब होता है 'अगर ऐसा है तो'.

तो क्या गीत लिखने वाले से हुई गलती?

'सायोनारा' शब्द का अर्थ बहुत गहरा होता है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ऐसी स्थितियों में किया जाता है जहां 'अलविदा' कहने का मतलब सिर्फ विदा लेना नहीं, बल्कि शायद हमेशा के लिए विदा लेना हो—या कम से कम, ऐसी स्थिति हो जहां दोबारा मिलने की संभावना न के बराबर हो. अगर पहली डेट के आखिर में कोई आपसे 'सायोनारा' कहता है, तो यह इस बात का पक्का संकेत है कि दूसरी डेट नहीं होने वाली है. तो अब सवाल उठता है कि क्या गीत लिखने वाले को नहीं पता था कि सायोनारा बोलना जापान के लोग ठीक नहीं मानते. शायद, हो सकता है. इस फिल्म के गीत हसरत जयपुरी ने लिखे थे. हो सकता है कि भारतीय वहां गए हों तो जापान के लोगों ने अनजान व्यक्ति से मुलाकात के बाद सायोनारा कहा हो. और इसका शाब्दिक अर्थ अलविदा समझकर गीत लिख दिया गया हो. या फिर गीत के बोल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया हो.

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