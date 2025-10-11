Bitcoin Price: क्रिप्टो मार्केट में मचा हाहाकार, अरबों उड़े, क्यों पिट गया बिटकॉइन?

Bitcoin Price Fell: विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही थी. लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर इसमें अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है. हफ्ते की शुरुआत में 125,000 डॉलर के ऑल टाइम हाई को छूने के बाद, बीते 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 97,99,108 रुपये के निचले स्तर तक गिर गई, जिससे निवेशकों को भारी-भरकम नुकसान हुआ है.

क्यों गिरी विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी?

अमेरिका-चीन ट्रेड टेंशन

क्रिप्टो बाजार में इस अचानक आई गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और चीन के बीच नए व्यापार तनाव को माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित 'सॉफ्टवेयर' पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में खलबली मच गई, जिसका सीधा असर जोखिम भरी संपत्तियों जैसे क्रिप्टोकरेंसी पर पड़ा.

मार्केट में क्रिप्टो की स्थिति बिटकॉइन की कीमत: $125,000 से नीचे आकर $112,000 के आसपास कारोबार कर रही है, जिसने $1,10,451.01 का लो लेवल छुआ इथेरियम में भी 12% से अधिक की गिरावट आई, जबकि दूसरी बड़ी ऑल्टकॉइन्स ,जैसे XRP और सोलाना में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली

गिरावट से पहली बड़ी मुनाफावसूली

गिरावट से ठीक पहले, बिटकॉइन ने कमाल की तेजी दर्ज की थी. विदेशी निवेशक, इसे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में लगातार मजबूत फ्लो, और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी की वजह से इसे सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे थे. इस तेजी के चलते बिटकॉइन ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन को पीछे छोड़ते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन* के हिसाब से दुनिया की सातवीं सबसे वैल्युएबल एसेट्स का दर्जा हासिल कर लिया था.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी बड़ी तेजी के बाद यह गिरावट एक सुधार का हिस्सा हो सकती है, लेकिन मैक्रोइकॉनॉमिक पर नजर रखना जरूरी है. अमेरिकी सीपीआई डेटा और फेडरल रिजर्व के अगले कदमों से बाजार की दिशा तय होगी.