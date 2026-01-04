नाइजीरिया में बड़ा हमला, बंदूकधारियों ने की कम से कम 30 लोगों की हत्या

नाइजीरिया में कुछ बंदूकधारियों ने एक बार फिर एक गांव को निशाना बनाया है. अभी तक मिल रही खबरों के अनुसार इन बंदूकधारियों ने इस गांव में कम से कम 30 लोगों की गोलीमारकर हत्या कर दी है. जबकि कई लोगों को अगवा कर लिया गया है. बीते कुछ दिनों में उत्तरी नाइजीरिया में इस तरह की यह दूसरी घटना है.

चर्चा किया 40 से ज्यादा मौतों का दावा

इस हमले को लेकर वहां की कैथोलिक चर्चा ने भी बड़ा दावा किया है. चर्च का कहना है कि बंदूकधारियों के इस हमले में से कम से कम 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. जबकि बंदूकधारियों ने जिन लोगों को अगवा किया है उनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

इस तरह का कोई पहला हमला नहीं

नाइजर में इस तरह का यह कोई पहला हमला नहीं है. कुछ महीने पहले भी यहां बंदूकधारियों ने ऐसे ही एक हमले में 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों और उनके शिक्षकों को अगवा कर लिया था. उस दौरान ऐसा माना जा रहा था कि इस घटना को बोको हरम के लोगों ने अंजाम दिया है. उस दौरान CAN के नाइजर राज्य चैप्टर के प्रवक्ता डैनियल अटोरी ने बताया था कि मैं अभी गांव से लौटा हूं. मैंने स्कूल का दौरा किया और बच्चों के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि हम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जा सके.

क्या है बोको हरम?

बोको हरम एक इस्लामी चरमपंथी समूह है, जो विशेषकर महिलाओं और स्कूली छात्राओं को नाइजीरिया और आसपास के क्षेत्रों में किडनैप करता है. इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा का विरोध करना और फिरौती लेना है. इस समूह के नाम का मतलब ही है, 'पश्चिमी शिक्षा वर्जित है'.