'ट्रंप ने यूरोप को बुरी तरह हिला दिया': NDTV से बोले भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल

भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने दावोस में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर खुलकर अपनी राय रखी. मित्तल ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसी ने यूरोप को झकझोर रख दिया है. मित्तल ने कहा, "दुनिया के लिए यह जानना जरूरी है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है. अब, यह कहां जाएगा? इससे कौन से नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे? लेकिन अब कुछ तो करना ही होगा. यूरोप को एक आवाज के तौर पर एक साथ आना होगा. अब कोई बिखरा हुआ यूरोप नहीं है."

"यूरोप अब एक्शन ले रहा है"

भारत के टेलीकॉम सेक्टर के जाने-माने बिज़नेसमैन सुनील भारती मित्तल ने NDTV से कहा, "मैं कहता हूं कि यूरोप छुट्टी पर गया हुआ है और जब आप छुट्टी से वापस आते हैं, तो आप या तो बहुत जोश में होते हैं और कुछ खास नहीं करते. ट्रंप ने जो किया है, मुझे लगता है कि उसने उन्हें बहुत हिला दिया है. मुझे लगता है कि यूरोप अब एक्शन ले रहा है. उन्होंने आगे कहा, आप ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां दो बड़े देश के प्रमुखों की कड़ी प्रतिक्रिया हो और दोनों कहें हमें समझौता करना होगा. यह काम नहीं करेगा. अगले 10 सालों में यूरोप ने डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट, GPS पर अपने इंतजाम कर लिए होंगे, लेकिन इसमें 10 साल लगेंगे."

भारत को ट्रंप से कैसे निपटना चाहिए, इस सवाल पर मित्तल ने कहा कि बहुत से लोग भारत की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वह ऐसा कर सकता था, या वैसा कर सकता था. मैं बिज़नेस की दुनिया में हूं, लेकिन मैं जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हूं. मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया ने चुप रहकर, शोर पर रिएक्ट न करके अच्छा किया है. हमारी लीडरशिप ने पूरे मामले पर बहुत शांत रवैया अपनाया है." US के इंडिया पर लगाए गए भारी टैरिफ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही.

